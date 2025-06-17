Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177012
ИКТ 13775
Организации 10719
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25796
Персоны 75877
География 2874
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 856

Чирков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 В 2025 году каждый второй житель состоит в цифровых домовых сообществах 1
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» 1
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 1
02.07.2019 Дмитрий Чирков -

С помощью технологий управляющая компания может поместиться в телефон

 1
04.06.2019 «Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чирков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 169 2
Factorin - Факторин 7 1
8516 1
Atlassian 123 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Альфа-Банк 1801 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 1
Первоуральскбанк 4 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32078 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11605 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12892 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68571 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 589 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53282 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2150 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5383 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4185 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13871 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4402 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7849 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4697 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3138 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10620 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3214 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 814 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7608 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Google Android 14312 1
Apple iOS 7990 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 271 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 54 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1813 1
Володкович Вячеслав 98 2
Игнатьева Галина 1 1
Молоканова Елена 1 1
Жувага Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149743 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Земля - планета Солнечной системы 10478 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Индия - Bharat 5552 1
Казахстан - Республика 5662 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 255 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49388 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1310 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3639 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 791 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 141 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11159 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9211 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52824 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 423 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5690 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6127 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Blue Ocean Strategy - Стратегия голубого океана 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще