Doma.ai: к 2030 г. цифровизация охватит до 80% управляющих компаний в России

По оценке исполнительного директора цифровой платформы Doma.ai Дмитрия Чиркова, к 2030 г. до 80% управляющих компаний в России перейдут на цифровое управление ключевыми процессами: от обработки заявок и работы с подрядчиками до коммуникации с жителями и планирования ремонтов. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Цифровая трансформация в ЖКХ набирает устойчивый темп благодаря удешевлению технологий, росту цифровой грамотности персонала и повышению открытости управляющих компаний к экспериментам и внедрению новых решений. В компании подчеркивают: если ранее цифровизация ограничивалась автоматизацией отдельных функций, то сегодня все больше УК выстраивают системную архитектуру управления на основе данных.

По словам Дмитрия Чиркова, цифровизация чаще всего начинается с Helpdesk-систем, электронных квитанций, онлайн-биллинга и мобильных сервисов. Далее компании подключают чат-ботов, BI-инструменты, цифровые панели для контроля подрядчиков и планирования ремонтов. В новостройках такие решения часто внедряются с момента заселения. В старом фонде трансформация идет поэтапно, но цифровые элементы уже присутствуют даже в типовых пятиэтажках.

«Мы видим, что управляющие компании все чаще переходят от осторожности к инициативе. Растет готовность пробовать, тестировать, внедрять решения поэтапно. Именно эта внутренняя открытость — к технологиям, к обратной связи, к изменениям — и стала главным катализатором цифровизации в отрасли», — отметил Чирков.

По его словам, главный эффект цифровизации — это не только автоматизация рутинных процессов, но и повышение прозрачности работы УК. Жители получают понятную информацию о статусе заявок, составе работ, регламентах и затратах, что снижает конфликтность и укрепляет доверие к управляющей организации.

В Doma.ai подчеркивают, что цифровизация в ЖКХ не будет одномоментной или тотальной. Это поступательный процесс, в котором даже умеренное использование цифровых решений дает реальный эффект — делает УК более устойчивыми, а городскую среду более управляемой и предсказуемой.