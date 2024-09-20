Оплата любых счетов в пару кликов в мобильных приложениях жителей МКД Теперь в мобильных приложениях жителей МКД появилась возможность оплачивать счета разных поставщиков. В приложениях управляющих компаний, созданных на базе PropTech-платформы «Домиленд», на странице счетов в разделе «Дом» появилась

Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера Госдума во втором чтении одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). К заседанию документ был дополнительно доработан. В нём отрегулированы права собственников и операторов связи. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Что предусмотрено законопроект

Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома Повышение цен за доступ в МКД Ассоциация компаний связи (АКС, объединяет 10 московских провайдеров широкополосный доступ в интернет) 24 января 2024 г. обратилась в столичную прокуратуру из-за требований заключать догово

После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома дискриминационном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома (МКД) операторов связи. Документ в виде поправок в Закон «О связи» и Жилищный кодекс был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информ