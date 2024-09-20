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МКД



20.09.2024 Оплата любых счетов в пару кликов в мобильных приложениях жителей МКД

Теперь в мобильных приложениях жителей МКД появилась возможность оплачивать счета разных поставщиков. В приложениях управляющих компаний, созданных на базе PropTech-платформы «Домиленд», на странице счетов в разделе «Дом» появилась

26.03.2024 Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). К заседанию документ был дополнительно доработан. В нём отрегулированы права собственников и операторов связи. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Что предусмотрено законопроект
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома

Повышение цен за доступ в МКД Ассоциация компаний связи (АКС, объединяет 10 московских провайдеров широкополосный доступ в интернет) 24 января 2024 г. обратилась в столичную прокуратуру из-за требований заключать догово
30.06.2023 После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома

дискриминационном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома (МКД) операторов связи. Документ в виде поправок в Закон «О связи» и Жилищный кодекс был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информ
08.02.2023 Минцифры: у жителей многоквартирных домов должна быть возможность выбора оператора связи

Минцифры поддерживает упрощение доступа операторов связи в многоквартирные дома (МКД). Сейчас у 2/3 МКД нет или почти нет выбора оператора связи, хотя действующих в России операторов домашнего интернета — 4800. Требование Минцифры — не менее трех операторов в каждом


Публикаций - 56, упоминаний - 56

МКД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 15
Корус Консалтинг ГК 1217 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 15
IT Vision 23 15
IT Vison 15 14
Ростелеком - Связьинвест 1707 10
Ростелеком 9700 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 2
Технолоджи систем — инновации 8 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Эттон Груп - Etton 57 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
UIDG - UIDesign Group 10 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Unicorn - Юникорн 43 2
Ростех - РТ-Информ 140 1
Microsoft Corporation 24625 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Artwell - Артвелл 15 1
SAP SE 5277 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Toshiba Corporation 2927 1
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Открытые технологии 701 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Такском - Taxcom 240 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Парадигма 151 1
ЦИПРТ НП - Центр исследования проблем развития телекоммуникаций 8 1
Метиз завод 25 15
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 13
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 11
Hyundai Motor Company 383 11
UPS 202 11
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 10
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 7
Hyndai 16 5
Tesla Motors 396 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
Uber 330 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
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ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Почта России ПАО 2112 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
BlackRock 34 1
Nikola Corporation 9 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Wellington Management Group 9 1
Ford 411 1
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Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Marvel Comics 2 1
Альфа-Банк 1769 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
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Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 11 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Свердлов Денис 200 15
Медведев Дмитрий 1654 13
Лукьянов Александр 42 4
Хинштейн Александр 142 3
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Авдолян Альберт 29 2
Литвин Владимир 6 2
Храмцовская Наталья 48 2
Кадощук Игорь 19 2
Днепровский Платон 5 2
Селиванов Сергей 3 2
Скорина Жанна 4 2
Галушко Дмитрий 19 2
Подолина Ольга 2 2
Печатников Анатолий 37 1
Ликсутов Максим 113 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Борисов Юрий 116 1
Борисов Константин 6 1
Ельцин Борис. 88 1
Зверев Андрей 59 1
Прохоров Михаил 37 1
Газизов Камиль 67 1
Хохлов Сергей 8 1
Захаров Владимир 22 1
Чечельницкий Евгений 19 1
Большаков Евгений 5 1
Дегтев Геннадий 255 1
Сорокин Даниил 33 1
Шпак Василий 223 1
Андреев Владимир 97 1
Краснов Федор 11 1
Рудычева Наталья 95 1
Прохоров Александр 102 1
Слизень Виталий 242 1
Козлов Александр 68 1
Маркелов Константин 40 1
Стрельцов Андрей 60 1
Головин Дмитрий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 18
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