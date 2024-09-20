МКД
|20.09.2024
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Оплата любых счетов в пару кликов в мобильных приложениях жителей МКД
Теперь в мобильных приложениях жителей МКД появилась возможность оплачивать счета разных поставщиков. В приложениях управляющих компаний, созданных на базе PropTech-платформы «Домиленд», на странице счетов в разделе «Дом» появилась
|26.03.2024
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Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера
Госдума во втором чтении одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). К заседанию документ был дополнительно доработан. В нём отрегулированы права собственников и операторов связи. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Что предусмотрено законопроект
|09.02.2024
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Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома
Повышение цен за доступ в МКД Ассоциация компаний связи (АКС, объединяет 10 московских провайдеров широкополосный доступ в интернет) 24 января 2024 г. обратилась в столичную прокуратуру из-за требований заключать догово
|30.06.2023
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После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома
дискриминационном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома (МКД) операторов связи. Документ в виде поправок в Закон «О связи» и Жилищный кодекс был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информ
|08.02.2023
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Минцифры: у жителей многоквартирных домов должна быть возможность выбора оператора связи
Минцифры поддерживает упрощение доступа операторов связи в многоквартирные дома (МКД). Сейчас у 2/3 МКД нет или почти нет выбора оператора связи, хотя действующих в России операторов домашнего интернета — 4800. Требование Минцифры — не менее трех операторов в каждом
МКД и организации, системы, технологии, персоны:
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Международная академия связи - МАС 41 1
|АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 4 1
|ГосИнформСистемы 126 1
|Свердлов Денис 200 15
|Медведев Дмитрий 1654 13
|Лукьянов Александр 42 4
|Хинштейн Александр 142 3
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
|Авдолян Альберт 29 2
|Литвин Владимир 6 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Днепровский Платон 5 2
|Селиванов Сергей 3 2
|Скорина Жанна 4 2
|Галушко Дмитрий 19 2
|Подолина Ольга 2 2
|Печатников Анатолий 37 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Biden Joe - Байден Джо 127 1
|Борисов Юрий 116 1
|Борисов Константин 6 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Зверев Андрей 59 1
|Прохоров Михаил 37 1
|Газизов Камиль 67 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Захаров Владимир 22 1
|Чечельницкий Евгений 19 1
|Большаков Евгений 5 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Сорокин Даниил 33 1
|Шпак Василий 223 1
|Андреев Владимир 97 1
|Краснов Федор 11 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Прохоров Александр 102 1
|Слизень Виталий 242 1
|Козлов Александр 68 1
|Маркелов Константин 40 1
|Стрельцов Андрей 60 1
|Головин Дмитрий 33 1
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