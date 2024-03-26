Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). К заседанию документ был дополнительно доработан. В нём отрегулированы права собственников и операторов связи. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Что предусмотрено законопроектом

Жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. На практике это почти невыполнимая задача.

Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем будут вправе размещать сети связи для оказания услуг.

Операторы связи смогут бесплатно монтировать сети в МКД. На них ложатся в том числе расходы за электроэнергию и оборудование для организации связи.

Установлена ответственность оператора связи за сохранение общедомового имущества. Он будет обязан восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.

Замглавы Минпромторга в интервью CNews: Внедрение роботов в автопроме окупается за 9 месяцев, на предприятии металлообработки — за 2 года
импортонезависимость

По решению общего собрания собственников МКД сети связи могут быть демонтированы.

Правительством будут утверждены единый порядок и требования, которые урегулируют взаимоотношения между управляющими компаниями в МКД и операторами связи.

Результатов удалось достичь во многом благодаря активной позиции авторов законопроекта, в том числе главы профильного комитета Госдумы Александра Хинштейна. Совместная работа ИТ-комитета, комитета по строительству и ЖКХ, а также Минстроя и Минцифры привели в итоге к таким положительным решениям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Операторов связи пустят в многоквартирные дома, но заставят компенсировать возможный ущерб

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

На сотовые глушилки в российских тюрьмах можно будет жаловаться в Минобороны

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще