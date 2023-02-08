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Минцифры: у жителей многоквартирных домов должна быть возможность выбора оператора связи

Минцифры поддерживает упрощение доступа операторов связи в многоквартирные дома (МКД). Сейчас у 2/3 МКД нет или почти нет выбора оператора связи, хотя действующих в России операторов домашнего интернета — 4800. Требование Минцифры — не менее трех операторов в каждом многоквартирном доме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как сейчас провайдеры работают в МКД

Оператору нужно получить поддержку 2/3 голосов на общем собрании собственников жилья. Только после этого он может размещать свое оборудование в МКД.

На практике это почти невыполнимая задача: по данным ВЦИОМ, 39% собственников жилья не участвовали в общих собраниях, 35% — принимали участие один-два раза, а регулярно посещают собрания только 26%.

Расходы операторов на размещение оборудования

Плата операторов за размещение своего оборудования в МКД за последние пять лет выросла в пять раз — до 20 млрд руб., но эти деньги не идут на содержание общедомового имущества. Это напрямую влияет на доступность и скорость подключения — за три года Россия опустилась со второго на четвертое место в мире среди стран с самым дешевым домашним интернетом.

Законопроект от ИТ-комитета Госдумы, который поддерживает Минцифры

Ключевые нововведения законопроекта, которые планируется закрепить законодательно:

- Выровнять условия размещения в МКД телеком-оборудования с оборудованием внутридомовых инженерных систем. Сети связи для жителей должны размещаться бесплатно, как и электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, почтовые ящики.

- Определить порядок совместной работы операторов и управляющих компаний.

- Отменить проведение общих собраний собственников для доступа операторов в МКД и обнулить плату за размещение оборудования.

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