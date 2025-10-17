Разделы

Lovit Ловител


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 108 375 147 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 108 375 147 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 69 479 732 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 29 166 991 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

17.10.2025 Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома 1
29.05.2025 Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы 2
19.05.2025 Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика» 3
26.03.2025 В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос 1
25.03.2025 Жильцы новостроек ПИК остались без интернета: атакован «карманный» интернет-провайдер 2
24.03.2025 Angara Security: жители новостроек оказались заложниками DDoS-атаки 1

Ростелеком 10232 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9131 2
МКД 69 2
МегаФон 9731 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 875 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2080 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4423 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 324 1
СИНХ - Таттелеком 217 1
АСВТ 93 1
Nodex - Нодэкс 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Альфа-Банк 1848 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 502 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 71 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Главстрой Регионы 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12670 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3428 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4741 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2238 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 338 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16909 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3428 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21768 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28779 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12068 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5091 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 905 1
Оцифровка - Digitization 4858 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8414 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5301 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16602 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1935 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2171 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11171 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5452 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6901 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6592 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1321 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 79 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14569 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11394 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14265 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9483 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1624 1
Оповещение и уведомление - Notification 5259 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1321 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 903 2
FreePik 1338 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 777 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 824 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 88 1
Путин Владимир 3317 1
Шадаев Максут 1117 1
Бандалетов Денис 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 5
Россия - РФ - Российская федерация 154678 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7998 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13522 2
Швеция - Королевство 3669 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Германия - Федеративная Республика 12898 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 2
Нидерланды 3612 2
Хорватия - Республика 279 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1842 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3149 1
Россия - УФО - Свердловская область 1692 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1282 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 907 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 657 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1391 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 960 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 377 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5971 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3668 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5229 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6592 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2976 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9490 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25607 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1329 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5793 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 37 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4874 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1733 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1863 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 1
Кибербезопасность - "украинские хакеры" 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
Mash - telegram-канал 18 1
