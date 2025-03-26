В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос

Система быстрых платежей сломалась. По всей стране невозможно перевести деньги. Также вышли из строя банковские и платежные сервисы, частично не работают сервисы операторов связи, а «Лукойл» и вовсе перестал принимать оплату по карте.

Все поломалось

Система быстрых платежей (СБП) переживает крупномасштабный сбой. Выход ее из строя потянул за собой крах многочисленных смежных сервисов – проблема затронула всю страну.

СБП позволяет быстро переводить деньги между банками и при этом при соблюдении лимитов на перевод не платить банкам комиссию. К ней подключены многие сторонние сервисы – например, при помощи СБП можно за несколько секунд получить оплату товара, отправленного «Авито Доставкой».

Сбой в работе СБП случился приблизительно в 10:30 26 марта 2025 г по Москве. В настоящее время россияне не могут сделать через нее перевод ни из одного банка. Проблема затронула и многочисленные сторонние сервисы, о чем можно судить по статистике портала DownDetector. Жалобы поступают со всех уголков страны. В топе лидеров в этом плане – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, а также Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области.

Кого зацепило

По данным DownDetector, поломавшаяся СБП потянула за собой сервисы «Ozon Банка», «Альфа-банка» и «Т-Банка». Жалобы также поступают от пользователей платежной системы «Яндекс Пэй», недавно атакованного интернет-провайдера Lovit и ряда других компаний, включая сотовых операторов.

Сбой очень крупномасштабный

По мере подготовки материала список неработающих сервисов разрастался. Поступили жалобы на выход из строя интернет-сервисов Сбербанка, ВТБ, а также сервисов МВД.

В топе жалоб пользователей – нефтяная компания «Лукойл». Согласно информации из комментариев пользователей, на ее заправках невозможно оплатить топливо банковской картой.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудники «Лукойл» с утра 26 марта 2025 г. не могут зайти в рабочие компьютеры.

Абсолютное молчание

Оператором Системы быстрых платежей на момент выхода материала являлась «Национальная система платежных карт» (НСПК). Компания пока не комментирует случившееся, как и Центробанк, так что официальные причины столь масштабного сбоя пока не раскрываются.

Тем временем количество жалоб продолжает расти. Клиенты крупнейших российских банков при попытке перевести деньги через приложение видят различные сообщения об ошибке.

Жалоб меньше пока не становится

Например, клиентов «Т-Банка» встречает уведомление «Сломались платежи и переводы по СБП - партнер исправляет». Те, кто пользуется приложением «Сбербанк онлайн», получают сообщение «По техническим причинам Вы не можете выполнить данную операцию" и предлагается повторить попытку позднее». Клиентам ВТБ говорят о некой «непредвиденной ошибке».

При этом если не использовать СБП и переводить деньги между счетами в одном банке, то в большинстве случаев все работает корректно. Сотрудник редакции CNews в период с 11:30 до 12:00 26 марта 2025 г. по Москве совершил несколько платежей с одной карты Сбербанка на другую, а также между несколькими картами «Т-Банка», и лишь один из них завершился ошибкой – остальные все прошли успешно.

СБП была запущена в 2019 г. Через систему можно переводить деньги между картами разных банков, используя номер телефона. Также имеется функция оплаты покупки по QR-коду. Это может быть статический код, который содержит только счет магазина, или динамический, где присутствуют данные также о сумме покупки. Кроме того, «Ростелеком» разработал для СБП вариант оплаты с помощью сканирования лица.

СБП очень быстро стала популярной в России. В 2021 г. количество проведенных через нее операций выросло в восемь раз относительно 2020 г., а объем операций – в шесть раз, сообщил Банк России в годовом отчете.



