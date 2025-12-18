Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Ozon Банк Озон Банк Оней Банк Еком Банк

Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк

Ozon Банк ‑ российский банк с лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для более чем 31,7 млн активных клиентов. В B2B-направлении банк предлагает факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию, интернет-эквайринг, накопительный счет ежедневных выплат и др.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 «Ozon Банк» запустил поддержку АУСН на платформе АК 2
21.11.2025 Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос 1
31.10.2025 Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю 4
16.10.2025 В сервисе доставки личных посылок маркетплейса Ozon появилась безопасная сделка 2
09.10.2025 Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами 3
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
08.09.2025 Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «Ашан» 2
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
14.08.2025 Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «О’кей» 2
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
07.08.2025 Ozon впервые получил чистую прибыль 2
01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов 4
01.08.2025 «Ozon Банк» начал выпускать кредитные карты 2
30.07.2025 «Ozon Банк» установил первые собственные банкоматы 1
22.07.2025 Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей 2
27.06.2025 Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам 2
26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 2
20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 2
22.05.2025 «Ozon Банк» запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса 1
23.04.2025 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в I квартале 2025 года 1
14.04.2025 «Ozon Банк» запустил интернет-эквайринг 3
26.03.2025 В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос 1
11.02.2025 Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
05.02.2025 30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
26.12.2024 Ozon: в топе подарков на Новый год — товары для дома, парфюмерия, дорогая электроника и детские конструкторы  1
20.05.2024 «Ozon Банк» подключился к QR-платформе «Сбера» 2
14.05.2024 Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций 1
01.02.2024 Число жертв мошенников при оплате покупок онлайн сократилось за год на треть 1
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 1
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 1
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 2
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев 1
14.06.2022 «Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой 1
13.04.2022 Ozon из-за санкций остался без старого гендиректора, а нового у него не будет 2
11.04.2022 Европа ввела санкции против главы Ozon 2
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» 3
14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России 1
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 3

Публикаций - 41, упоминаний - 71

Ozon Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8463 13
Ростелеком 10323 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4541 5
Умная Логистика. 16 3
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 21 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 2
МегаФон 9935 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 966 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 207 1
Bitriver - Битривер 24 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
ЦИП - АэроСкан 7 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
VK - Много приложений 6 1
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 4 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 15 1
Крафтек 3 1
Lovit - Ловител 9 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Accenture plc 694 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Совкомбанк Технологии 16 1
SAP SE 5436 1
9015 1
Ред Софт - Red Soft 1008 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 1
Telegram Group 2584 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
Visiology - Визиолоджи 82 1
IXcellerate - Икселерейт 138 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 331 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 30
Альфа-Банк 1871 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1026 9
Совкомбанк ПАО 286 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 18 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 6
Яндекс Банк - Акрополь КБ 19 5
ВТБ - Почта Банк 503 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 4
Visa International 1974 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 4
Тануки 24 3
Интериум 6 3
2Б Диалог КК 5 3
ГПБ - Газпромбанк 1179 3
НСПК - Национальная система платежных карт 901 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 3
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 178 3
Русагро Группа Компаний 340 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 37 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 2
Интеррос - Точка Банк 39 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 2
Абсолют Банк 240 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 3
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 213 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7627 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2001 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5674 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 440 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4915 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 744 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 248 3
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 34 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 2
Application store - магазин приложений 1373 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 439 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 806 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 92 2
Ozon Invest - Озон Инвест 4 2
Ozon Банк - Ozon Card 4 2
FreePik 1453 2
VK RuStore - Рустор 512 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 27 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Remote 1 1
Ozon Pay 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Кошелек 10 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Apple - App Store 3010 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 163 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
Apache Hadoop 447 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 202 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 227 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
Сбер - СберKids 20 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 527 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Совкомбанк - Халва 24 1
Google BigQuery 23 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 33 1
Ozon Travel 18 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 48 4
Толмачев Александр 5 4
Коваль Алексей 4 3
Граденко Михаил 42 3
Анисов Ян 35 3
Кузьмина Полина 7 3
Ксензик Николай 4 3
Мезенцев Роман 19 3
Кананыкин Илья 4 3
Мещеряков Вадим 5 3
Волтегирев Кирилл 12 3
Шарапудинов Тимур 5 3
Богоутдинов Борис 5 3
Шульгин Александр 25 3
Путин Владимир 3354 3
Сурова Надежда 11 3
Сидоренко Валерий 12 3
Титов Алексей 40 3
Сиденко Иван 5 2
Кресюн Владимир 4 2
Божор Михаил 5 2
Ишмаев Артур 4 2
Шарай Роман 3 2
Степаненко Антон 13 2
Кириенко Сергей 149 2
Кириенко Владимир 143 2
Худавердян Тигран 91 2
Костин Андрей 64 2
Верхошинский Владимир 17 2
Свинцов Андрей 50 2
Червяков Сергей 4 2
Тарасов Владимир 15 2
Коптелов Андрей 118 2
Захаров Никита 3 1
Гусева Мария 1 1
Кривошея Егор 2 1
Худавердян Тимур 5 1
Скворцов Тарас 19 1
Танцырев Виктор 1 1
Шубочкин Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2664 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 4
Украина 7798 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
Нидерланды 3635 2
Турция - Турецкая республика 2494 2
Казахстан - Республика 5805 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Канада 4986 1
Япония 13556 1
Новая Зеландия 732 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 351 1
Европа 24649 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Ближний Восток 3033 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 1
Россия - УФО - Свердловская область 1751 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 357 3
Экономический эффект 1219 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 3
Цифровое право - Цифровые права 132 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Льготы - Льготный период 51 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 4
FT - Financial Times 1259 1
Bloomberg 1420 1
N+1 - Издание 181 1
Mash - telegram-канал 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Ведомости 1246 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
INFOLine-Аналитика 67 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Интерфакс-100 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CNews AWARDS - награда 556 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408743, в очереди разбора - 731361.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще