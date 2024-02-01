Число жертв мошенников при оплате покупок онлайн сократилось за год на треть

Количество обманутых мошенниками россиян при совершении покупок в интернете остается высоким, но снизилось за год на 22% – c 66% до 44%. Потребители стали лучше разбираться в основных правилах безопасной оплаты банковскими картами. Помимо этого, почти три четверти (70%) из них сегодня оценивают свой уровень финансовой грамотности как высокий или очень высокий. В этих условиях социальные инженеры стали чаще использовать более сложные сценарии для обмана своих жертв, – таковы данные исследования, проведенного «Ozon Банком». Опрос-исследование проводился среди 1560 жителей России от 18 лет с помощью онлайн-анкет в ноябре-декабря 2023 г. Опрос проводился по всей России. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сколько и как крадут социальные инженеры

В половине случаев (51%) мошенникам удалось украсть не более 5 тыс. руб., еще в 13% краж – получить сумму от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Украсть от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. рублей социальные инженеры смогли у 8% россиян. Еще 4% респондентов ответили, что с их карт с помощью обмана перевели от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.. Украсть больше 100 тыс. руб. мошенникам удалось только у двух россиян из 100. Максимальный размер кражи составил 300 тыс. руб.

Звонки по телефону по-прежнему остаются основным способом мошенников связаться с своими жертвами. Большинство россиян (65%) получали звонки социальных инженеров, еще трети респондентов (36%) мошенники писали в мессенджеры, каждому пятому опрошенному (22%) отправляли сообщения в социальные сети, еще 20% потребителей получали на электронную почту мошеннические письма.

При этом сокращается использование традиционных сценариев для обмана людей - как при попытке украсть деньги с помощью телефонных звонков, так и в интернете. Им на смену приходят новые, более сложные и многоступенчатые схемы.

Как обманывают по телефону: лжесотрудниики правоохранительных органов и ЦБ, звонки с просьбой сгенерировать QR-код

Схема со звонками под видом сотрудников банков, которые просят предоставить данные карт для остановки подозрительных операций, остается самой популярной у телефонных мошенников. Такие звонки получили 43% россиян.

При этом почти стольким же (42%) респондентам звонили якобы представители правоохранительных органов, которые хотели узнать данные банковских карт. С каждым пятым россиянином (20%) связывались «сотрудники» ЦБ с целью узнать личную платежную информацию. Еще одним новым популярным сценарием у мошенников стали звонки от лжесотрудников банков с просьбой сгенерировать QR-код для предотвращения несанкционированного снятия денег. С такой просьбой звонили каждому третьему россиянину (30%).

Обман в интернете: фейковые предложения дополнительного заработка и несуществующие курсы о торговле ценными бумагами

В 2023 г. остались распространенными схемы, с помощью которых мошенники обманывают россиян в интернете: призывы перевести деньги для помощи нуждающимся; личные сообщения с просьбой одолжить денег от знакомых и друзей, чьи аккаунты были взломаны; ввод банковских данных на сайтах-двойниках, которые имитируют интернет-страницы популярных ресурсов. С такими схемами сталкивались 41%, 40% и 25% россиян соответственно.

Мошенники также стали использовать новые схемы обмана. Во многом, это связано с тем, что россияне стали лучше знать основные правила безопасной оплаты банковскими картами. Из-за этого социальным инженерам приходится придумывать новые и более сложные схемы обмана.

Каждому четвертому россиянину (27%) предлагали в этом году подработку, для которой нужно было оформить специальную зарплатную карту и оплатить ее изготовление. Для этого нужно было ввести данные своей карты, после чего социальные инженеры получили доступ к средствам на ней.

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Еще 17% опрошенных получили предложение пройти и оплатить курсы, которые помогли бы научиться торговле ценными бумагами. Каждый десятый россиянин (10%) получал предложение купить доступ к конфиденциальной информации о себе, собранную якобы с помощью умных чат-ботов. Только 14% респондентов сказали, что не сталкивались с мошенничеством в интернете.

Россияне знают основные правила безопасного использования банковских карт и покупок в интернете

Большинство опрошенных (89%) знают, что нельзя разглашать данные своей карты (номер, пин-код, CVV-код). Еще 66% не верят заманчивым предложениям быстрого высокого дохода, 62% респондентов знают о необходимости оплаты только на официальных сайтах интернет-магазинов, столько же – о том, что нельзя разглашать данные своей банковской карты даже сотрудникам банка. Половина россиян (50%) не открывают файлы от неизвестных отправителей.

При этом лишь треть россиян (33%) регулярно меняют пароли для входа в интернет и мобильные банки. Почти столько же (32%) пользуются отдельной картой для оплаты покупок в сети и держат на ней лишь необходимую сумму. Каждый четвертый (25%) опрошенный внимательно проверяет название интернет-магазина в адресной строке в браузере.

Высоко оценивают собственный уровень финансовой грамотности и считают себя доверчивыми

Половина россиян (50%) считают высоким свой уровень финансовой грамотности (оценили на 7 или 8 баллов из 10), а каждый пятый респондент (20%) и вовсе назвал свои познания в финансах отличными (9 или 10 баллов из 10). При этом еще четверть респондентов (23%) считают свои познания «средними» (5 или 6 баллов из 10). Только 7% сказали, что у них плохой уровень финансовой грамотности (от 0 до 4 баллов из 10).

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При этом россияне также говорят о высоком уровне доверия к незнакомым людям. Немногим меньше половины опрошенных (42%) оценили свой уровень доверчивости как высокий (7 или 8 баллов из 10) или очень высокий (9 или 10 баллов из 10). В целом, скорее доверяют остальным 28% респондентов (5 или 6 баллов из 10). Лишь треть россиян (30%) сказали, что они скорее относятся без особого доверия к окружающим (от 0 до 4 баллов из 10).

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