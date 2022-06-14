«Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой
Yandex достиг договоренности с комитетом держателей своих облигаций о схеме их погашения. Компания предлагает за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. заплатить $140 тыс. наличными и 957 собственными акциями. Фактически это означает выкуп долга с 20% дисконтом.
Договоренность между Yandex и комитетом держателей облигаций
Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о достижении договоренности с комитетом держателей своих облигаций относительно урегулирования вопроса с облигационным займом компании на сумму $1,25 млрд. Данный заем должен был быть погашен в 2025 г.
Однако с 28 февраля 2022 г. торги акциями российских компаний были приостановлены на американских и британских фондовых биржах. В числе прочих на американской бирже Nasdaq были приостановлены торги акциями Yandex. В результате владельцы облигаций получили возможность требовать их досрочного погашения.
В Yandex изначально предупредили, что возможности досрочно погасить данный заем у компании нет. После этого для переговоров с компанией был сформирован комитет держателей облигаций, финансовым советником которого выступает Houlihan Lokey, юридическим – Well, Gotshal & Manges. Первоначально Yandex договорился с комитетом держателем облигаций о продлении срока предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу с 3 мая по 7 июня 2022 г., затем этот срок был продлен до 6 июля.
Сколько Yandex заплатит за выкуп собственных долгов
Нынешняя договоренность предполагает, что Yandex будет выкупать свои облигации. За каждые облигации общей стоимостью $200 тыс. компания будет платить $140 тыс. наличными и 957 своими акциями класса «А», которые обладают одним голосом на одну ценную бумагу.
Сейчас акции Yandex торгуются на Московской бирже по цене 1,4 тыс. руб. за одну бумагу. Соответственно, рыночная стоимость того пакета акций, которые Yandex будет передавать в обмен на свои облигации стоимостью $200 тыс., составляет 1,34 млн руб. Согласно курсу ЦБ, это $23 тыс.
На бирже Nasdaq последние торги по акциями Yandex в конце февраля закончились на отметке $20,3. Соответственно, рыночная стоимость каждой порции акций Yandex, которую компания готова передать в обмен на свои долги, составляет $19,4 тыс.
Таким образом, в денежном эквиваленте Yandex готов заплатить примерно $160 тыс. за каждую порцию своих облигаций стоимостью $200 тыс. То есть долги компания выкупает с 20% дисконтом.
В Yandex заверяют, что денежная составляющая ее платежей за свои облигации будет профинансирована за счет коммерческих кредитов, которые полностью соответствуют законодательству России, США, Великобритании, Евросоюза и ООН.
Если Yandex сможет приобрести по вышеописанной схеме не менее чем 75% от своих облигаций, то компания сможет выкупить остальные облигации на аналогичных условиях.
Проблемы с банком-гарантом
В Yandex также сообщили, что американский банк BNY Mellon Corporate Trustee Services, выступающий доверительным управляющим по данному облигационному займу, более не сможет выполнять свои функции. Это связано с новыми ограничениями, введенными Минфином США в отношении оказания подобного рода услуг российским лицам.
Проблемы с облигациями VK и Ozon
Напомним, с аналогичной ситуаций столкнулись и другие российские интернет-компании, у которых акции торговались на западных фондовых биржах и которые имели облигационные займы. У холдинга VK есть облигационный заем объемом $400 млн, срок его погашения наступает в 2025 г. У интернет-ритейлера Ozon есть облигационный заем на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 г.
В обоих случаях владельцы облигаций получили возможность требовать их досрочного погашения из-за приостановки биржевых листингов. При этом обе компании не имеют возможности досрочно погасить свои облигации и начали переговоры со специально созданными комитетами кредиторов. В случае с Ozon банк BNY Mellon Corporate Trustee Services также перестал выполнять функции доверительного управляющего по облигационному займу.