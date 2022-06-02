Ozon придумал, как спастись от дефолта

Ozon договорился с владельцами 35,9% его облигаций о том, что они не будут осуществлять никаких мер принудительного взыскания средств с компании в связи с потенциальным техническим дефолтом. Из-за приостановки торгов акциями компании на бирже Nasdaq владельцы облигаций общим объемом $750 млн могут предъявить их к досрочному выкупу, однако у компании сейчас нет средств для их погашения.

Ozon договорился с владельцами облигаций

Российский интернет-ритейлер Ozon сообщил о достижении договоренности со специальным комитетом держателей своих облигации. Речь идет об облигационном выпуске общим объемом $750 млн со сроком погашения в 2026 г. Комитет представляет интересы держателей 21,4% облигаций Ozon из числа иностранных лиц.

Соглашение предусматривает приостановку держателями облигаций прав досрочного взыскания денежных средств с головной структуры Ozon, кипрской Ozon Holdings в связи с потенциальным техническим дефолтом эмитента по облигациям.

Аналогичное соглашение заключено с российскими держателями облигаций: 14,5% от общего их числа. Таким образом, всего удалось договориться с держателями 35,9% облигаций. Соглашение будет действовать с 1 июня до 30 августа 2022 г.

Иные владельцы облигаций, не являющиеся объектами санкций, также могут присоединиться к соглашениям. В Ozon заявили, что заключение упомянутых соглашений позволит продолжить вести переговоры о долгосрочной реструктуризации займа и прийти к взаимовыгодному оптимальному решению как для держателей облигаций, так и для самой компании.

Проблемы Ozon с держателями облигаций

Напомним, 28 февраля 2022 г. на американских фондовых площадках были прекращены торги акциями российских компаний. В том числе на бирже Nasdaq были прекращены торги акциями Ozon. Это позволило владельцам облигаций Ozon 7-8 марта требовать их досрочного погашения.

Ozon убедил треть своих кредиторов не доводить его до дефолта

Некоторые из владельцев облигаций воспользовались этим правом, погашение должно было состояться до 31 мая 2022 г. Однако 30 мая Ozon сообщил, что не может выполнить данное требование, так как из-за регуляторных ограничений компания не может перевести денежные средства из российской юрисдикции на Кипр.

В этой связи Ozon предупредил инвесторов о возможности технического дефолта. Для представления интересов кредиторов был создан специальный комитет, который ведет переговоры с компанией. Финансовым советником комитета выступает Houlihan Lokey, юридическим — Akin Grump Strauss Haier & Feld.

Со стороны Ozon финансовым советником выступает Alvarez & Marsal, юридическим советником — Clery Gottlieb Steen & Hamilton. В Ozon подчеркивают, что по состоянию на 31 марта 2022 г. на российских счетах компании находятся денежные средства на общую сумму 92,5 млрд руб.

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Ранее американский банк BNY Mellon Corporate Trustee Services, выступающий доверительным управляющим по упомянутому облигационному займу, принял решение прекратить свои полномочия. Это связано с новыми правилами Евросоюза, запрещающими оказывать услуги доверительного управляющего российским компаниям.

Проблемы Yandex с держателями облигаций

Схожие проблемы и у других российских компаний, имеющих листинг на американских и британских фондовых площадках. Торги акциями Yandex (владелец российского «Яндекса») также были присотановлены на бирже Nasdaq. Это предоставило владельцам облигаций компании возможность требования их досрочного выпуска.

Объем выпуска конвертируемых облигаций Yandex составляет $1,25 млрд, срок погашения наступает в 2025 г. Yandex предупреждал, что не обладает достаточными средствами для досрочного погашения данного займа. Для переговоров с компанией владельцы облигаций сформировали комитет, финансовым советником которого выступает Hoilihan Lokey, юрилическим — Weil, Gotshal & Manges.

В апреле Yandex договорился с держателями облигаций о том, что срок предъявления ими ценных бумаг к досрочному погашению будет продлен с 3 мая до 7 июня 2022 г. Недавно владельцы не менее чем 75% облигаций договорились снова продлить этот срок — до 6 июля.

Проблемы VK с держателями облигаций

В случае с VK торги акциями компании были приостановлены на Лондонской фондовой бирже. Это предоставило возможность владельцам облигаций компании требовать их досрочного погашения. Объем выпуска облигаций составляет $400 млн, срок их погашения наступает в 2025 г. Для переговоров с держателями облигаций VK нанял финансовых консультантов — Asproing Capital и Serdika Financial Services.