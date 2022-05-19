Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта

Американский инвестиционный банк BNY Mellon из-за санкций Евросоюза прекращает сотрудничество с Ozon. Банк выступал доверительным управляющим по облигационному займу Ozon на сумму $750 млн. В нынешних условиях владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения, что может привести к дефолту компании.

BNY Mellon более не работает с Ozon

Интернет-ритейлер Ozon сообщил о получении уведомления от американского банка BNY Mellon Corporate Trustee Services (BNY Mellon, подразделение Bank of New York Mellon Corporation), согласно которому банк более не может быть доверительным управляющим (trustee) по облигационному займу интернет-компании.

Такое решение BNY Mellon принял из-за новых правил Евросоюза, принятых 8 апреля 2022 г. и вступивших в силу с 10 мая. Они запрещают оказывать услуги доверительного управляющего для российских компании.

Bank of New York, выступавший доверительным управляющим по облигационному займу Ozon, прекращает сотрудничество с компанией. Если владельцы облигаций потребуют их досрочного погашения, может произойти дефолт Ozon

BNY Mellon был доверительным управляющим по облигационному займу, выпущенному Ozon на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 г. Теперь Ozon рассматривает возможности выхода из ситуации.

Проблемы Ozon с облигационным займом

Ozon и так испытывает проблемы с упомянутым облигационным займом. Одним из условий, по которому держатели облигаций могут потребовать их досрочного погашения, является приостановление листинга акций компании на срок более семи дней. В качестве альтернативы при наступлении данного обстоятельства владельцы облигаций могут обменять их на акции Ozon.

28 февраля администрация биржи Nasdaq заморозила торги акциями Ozon. Такая же судьба ожидала и другие российские компании, имеющие листинг на американских и британских фондовых площадках.

Ранее в Ozon сообщали, что по состоянию на 28 февраля на счетах компании находились денежные сумму в размере 113 млрд руб. 80% из них были номинированы в валюте. При этом большая часть данной сумму находилась на счетах в России.

Эмитетнтом по облигационному выпуску выступает головная структура Ozon – кипрская Ozon Holdings. Соответственно, введенные российскими властями ограничения на переводы за рубеж препятствуют возможности Ozon расплатиться с владельцами облигаций. Как следствие, у компании может состояться дефолт, предупреждал Ozon в своем годовом отчете, опубликованном на сайте SEC (Американской комиссии по ценным бумагам).

Для решения проблем с облигациями Ozon их владельцы 9 марта сформировали комитет. Его финансовым советником выступает Houlihan Lokey, юридическим советником – Akin Grump Strauss Haier & Feld.

Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему ИТ в госсекторе

Со своей стороны, Ozon наняла в качестве финансового советника Alvarez & Marsal, в качестве юридического советника – Clery Gottlieb Steen & Hamilton. Упомянутые советники должны выработать предложения для держателей облигаций по выходу из ситуации.

Проблемы Yandex с облигационным займом на $1,25 млрд

Схожие проблемы наблюдаются и других российских интернет-компаний – Yandex (владелец российского «Яндекс») и VK. Торги акциями Yandex также были приостановлены на Nasdaq. Это создало проблемы с выпуском конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд, срок погашения которого наступает в 2025 г.

В случае приостановления листинга на срок более чем пять дней владельцы облигаций могут потребовать их досрочного погашения. Такое событие наступило, при этом Yandex не обладает достаточными средствами для досрочного погашения облигационного займа. Для решения проблемы владельцы облигаций сформировали комитет, финансовым советником которого является Houlihan Lokey, юридическим – Weil, Gotshal&Manges.

Проблемы VK с облигационным займом на $400 млн

Торги акциями VK были приостановлены на Лондонской фондовой бирже. Это создало проблемы с выпуском конвертируемых облигаций на сумму $400 млн, срок погашения по которым наступает в 2025 г. По условиями выпуска, в случае приостановления торгов на срок более чем 10 дней, владельцы облигаций могут потребовать их досрочного погашения.

Чем заменить иностранные ECM Импортонезависимость

У VK 14 марта имелись денежные средства в размере $175 млн. Из этой суммы $135 хранилось в иностранной валюте, в том числе $75 млн за пределами России. Ограничения, введенные российскими властями на вывод денежных средств за рубеж, могут помешать VK досрочно расплатиться с владельцами облигаций. Для решения проблемы VK стала работать с финансовыми консультантами – Aspring Capital и Serdika Financial Services.