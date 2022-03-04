«Яндекс» заявил о риске своего дефолта

«Яндекс» может оказаться не в состоянии выкупить свои облигации у акционеров, торги которыми были приостановлены 28 февраля 2022 г. на почве конфликта России и Украины. У акционеров есть право требования выкупа ценных бумаг, но «Яндекс» пока не располагает достаточным объемом ресурсов для этого. В итоге компания может оказаться на пороге дефолта, но ее представители заверили CNews, что речи о нем пока нет.

«Яндекс» под ударом санкций

Российский интернет-гигант «Яндекс» предупредил своих акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его ценными бумагами. Он опубликовал официальное сообщение, в котором раскрыл все возможные последствия санкций, возникших в результатеспецоперации российских войск в Донецкой и Луганской народных областях.

Речь идет об ограничениях на торговлю ценными бумагами ряда российских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также на NASDAQ. В списке оказался и «Яндекс», торги бумагами которого на этих биржах были остановлены еще 28 февраля 2022 г. Согласно действующим правилам, приостановка торгов акций класса А на NASDAQ более чем на пять торговых дней дает акционерам компаний право потребовать обналичить облигации.

В этом и кроется суть проблемы. Акционеры могут потребовать обналичить имеющиеся у них облигации «Яндекса» уже сегодня, 4 марта 2022 г. Если они воспользуются этой возможностью, то, как сказано в сообщении «Яндекса», компания не сможет исполнить обязательства по долгам.

В данном случае компания говорит о бондах под 0,25% с погашением в 2025 г. на сумму $1,25 млрд. «Группа “Яндекс” в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа нот, – говорится в официальном заявлении интернет-гиганта. – В случае если нам не позволят распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний в пользу нашей голландской материнской компании, у “Яндекса” не будет достаточно ресурсов для погашения большей части облигаций».

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«Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению по облигациям в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное неблагоприятное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидности и может повлиять на нашу способность выполнять другие обязательства», – добавили представители «Яндекса».

Насколько серьезна проблема

По состоянию на 28 февраля 2022 г. (день приостановки торгов) «Яндекс» располагал деньгами в долларах США и евро на сумму около $615 млн. Из них эквивалент в долларах США на общую сумму около $370 млн находится за пределами России. Также компания владела денежными средствами и их эквивалентами в рублях на сумму примерно 47 млрд руб.

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На вопрос CNews о степени риска возникновения дефолта представители «Яндекса» ответили, что «пока речи про дефолт не идет». «По правилам биржи мы должны раскрывать все теоретически возможные риски, даже если они никогда не произойдут», – добавили они.

Представители «Яндекса» также сообщили CNews, что 3 марта 2022 г. компания согласно установленным срока выплатила купонный доход в размере $4,7 млн по упомянутым облигациям. Как пишет Bloomberg, это первая купонная выплата «Яндекса» с того момента, как Россия попала под санкции десятков стран мира из-за спецоперации в ДНР и ЛНР. Ее 24 февраля 2022 г. инициировал Президент России Владимир Путин.

Риск все еще остается

В заявлении акционерам «Яндекса» сказано, помимо прочего, что компания пока не ожидает, что отключение некоторых российских финансовых организаций от системы SWIFT повлияет на повседневную деятельность компании. В то же время аналитики компании считают, что «любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на результаты компании».

Также в своем сообщении «Яндекс» предупредил акционеров, что есть и другие риски. В частности, компания не сможет погасить большинство облигаций в случае, если будут наложены санкции на перевод денежных средств из ее российских подразделений в головную компанию Yandex N.V. Она зарегистрирована в Голландии.