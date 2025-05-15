Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Aspring Capital Эспринг Капитал


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 «Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon 1
01.09.2022 Чтобы избежать дефолта, VK научился договариваться с владельцами своих облигаций 1
02.06.2022 Ozon придумал, как спастись от дефолта 1
19.05.2022 Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Aspring Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
VK - Mail.ru Group 3482 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
Technored - Техноред - Технорэд 15 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 24 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 23 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Ростелеком 9894 1
Киевстар - Kyivstar 542 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 3
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 2
АЛОР брокер 6 2
АЛРУД 3 2
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 99 1
Коперник-Инвест 3 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4495 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
Оповещение и уведомление - Notification 4853 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Apple iPhone 6 4863 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Торбахов Александр 97 2
Фридман Михаил 137 1
Зайков Максим 25 1
Брюквин Юрий 299 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Федоринин Михаил 2 1
Кирсанова Светлана 69 1
Насредтинов Ренат 2 1
Шоржин Валерий 59 1
Авен Петр 59 1
Авдеев Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1297 1
Украина 7660 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 689 1
Кипр - Республика 569 1
Казахстан - Республика 5631 1
Узбекистан - Республика 1773 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6279 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 700 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 970 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Льготы - Льготные кредиты 146 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2287 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
Рустелеком ТК 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 360 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153