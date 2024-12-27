Авдеев Алексей
|27.12.2024
|В Calltouch назначен генеральный директор 1
|23.05.2024
|Почему ритейлу необходима цифровизация 1
|01.04.2024
|Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
|31.03.2024
|У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
|18.03.2024
|Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
|24.09.2020
|«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
|17.08.2020
|Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ 1
|06.10.2015
|Calltouch анонсировал новый инструмент для работы с контекстной рекламой 1
|16.05.2005
|ИТ-гиганты устремились в новый сектор ПО 1
Авдеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Тульчинский Станислав 57 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Выволокин Дмитрий 2 1
|Федоринин Михаил 2 1
|Поляков Дмитрий 40 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Учакин Алексей 4 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Пименова Марина 1 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Воропаев Алексей 1 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Семенченко Сергей 1 1
|Крутько Иван 21 1
|Павлов Александр 88 1
|Будник Иван 19 1
|Ежов Василий 42 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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