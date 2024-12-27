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Индексная книга (каталог) CNews*
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Авдеев Алексей



27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
17.08.2020 Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ 1
06.10.2015 Calltouch анонсировал новый инструмент для работы с контекстной рекламой 1
16.05.2005 ИТ-гиганты устремились в новый сектор ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Авдеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Calltouch - Колтач Солюшнс 20 4
SAP SE 5277 2
Oracle Corporation 6688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Телеком Биржа 18 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 2
TeamViewer 119 2
Цифра ГК 2426 2
Git in sky - Жить в небе 10 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Broadcom - VMware 2359 1
8213 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Selectel - Селектел 385 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МегаФон 8805 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
McKinsey & Company Int 248 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
МегаФон Ритейл 79 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Samsung Electronics 10254 1
VK - Много приложений 2 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Основа Холдинг ГК 25 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 1
BP - British Petroleum 182 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сибур Холдинг - СИБУР НГХК - Новоуренгойский газохимический комплекс 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Visa International 1949 1
Фора Банк 55 1
eBay Inc 1619 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 1 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Microsoft Windows 15657 2
Apple macOS 2059 2
Google Android 13994 2
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
SAP NetWeaver 137 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 36 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Linux OS 9937 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Office 3734 1
VK Teams 66 1
Think Cell 6 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
IBM - Ascential Software - Ascential DataStage 15 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Luxms BI 75 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Тульчинский Станислав 57 2
Полькин Василий 3 2
Кононов Вячеслав 2 2
Шайдулов Рустам 3 2
Выволокин Дмитрий 2 1
Федоринин Михаил 2 1
Поляков Дмитрий 40 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Чебунина Ольга 21 1
Учакин Алексей 4 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Гребеник Геннадий 38 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Толокнов Андрей 16 1
Воропаев Алексей 1 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Семенченко Сергей 1 1
Крутько Иван 21 1
Павлов Александр 88 1
Будник Иван 19 1
Ежов Василий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Германия - Федеративная Республика 12682 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Израиль 2730 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Казахстан - Республика 5525 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Экономический эффект 1067 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
1С:Проект года 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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