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Горохов Владимир


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT 1
Цифровизация сельского хозяйства 2024 1
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
06.02.2024 «Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горохов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 57 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1157 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 2
Broadcom - VMware 2418 1
Ростелеком 10038 1
8581 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2171 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 1
Amazon Inc - Amazon.com 3068 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 1
SAP SE 5352 1
Basis - Tionix - Тионикс - 81 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 30 1
ТН Цифровая логистика 2 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 313 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
Luxms 90 1
TeamViewer 126 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Слайдер Презентации 12 1
АссистАгро 14 1
Цифра ГК 2495 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Русагро Группа Компаний 308 6
РЖД - Российские железные дороги 1953 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 497 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 39 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 29 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Фора Банк 60 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1088 1
Цифровая логистика 16 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4535 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10864 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5468 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3110 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32412 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16407 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3288 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2518 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 2
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 131 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1441 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5933 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3355 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 876 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6980 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 400 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9769 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1006 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12962 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4967 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 981 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 509 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4338 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13039 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6654 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1388 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4843 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5640 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 85 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 168 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 1
Microsoft Windows 16019 1
Apple macOS 2142 1
Linux OS 10359 1
Google Android 14380 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 1
Dassault Systemes - Delmia 27 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 11 1
1С:ERP Управление предприятием 643 1
Microsoft Office 3849 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
VK Teams 75 1
Think Cell 6 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
НКТ - Р7-Офис 428 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Apple iOS 8026 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Siemens Opcenter 8 1
Red Hat WildFly - Keycloak 42 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1035 1
Luxms BI 89 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Андрианов Максим 11 2
Чикин Антон 3 1
Поляков Дмитрий 46 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Чебунина Ольга 23 1
Учакин Алексей 4 1
Тульчинский Станислав 66 1
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Гребеник Геннадий 38 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Толокнов Андрей 22 1
Захарян Артур 11 1
Пинигин Сергей 1 1
Павлов Александр 93 1
Богомолов Денис 16 1
Авдеев Алексей 10 1
Цыганков Роман 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18040 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2590 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1642 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2779 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 201 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3037 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2590 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 242 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1781 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14368 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16881 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 425 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Импортозамещение - параллельный импорт 528 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2666 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49725 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9215 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19522 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 665 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7518 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6430 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5408 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1324 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 822 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 45 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6158 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 960 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 112 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1646 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 2
1С:Проект года 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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