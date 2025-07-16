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Горохов Владимир
УПОМИНАНИЯ
Горохов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Андрианов Максим 11 2
|Чикин Антон 3 1
|Поляков Дмитрий 46 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Чебунина Ольга 23 1
|Учакин Алексей 4 1
|Тульчинский Станислав 66 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Пименова Марина 1 1
|Толокнов Андрей 22 1
|Захарян Артур 11 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Павлов Александр 93 1
|Богомолов Денис 16 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Цыганков Роман 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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