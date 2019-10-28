Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation

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Нейротехнологии — это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций. Включают в себя также технологии, которые предназначены для улучшения и исправления функций мозга и позволяют исследователям и врачам визуализировать мозг.
Наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.
Нейростимуляция - это целенаправленная модуляция активности нервной системы с использованием инвазивных (например, микроэлектродов) или неинвазивных средств (например, транскраниальная магнитная стимуляция или транскраниальная электрическая стимуляция, tES, такие как tDCS или транскраниальная стимуляция переменным током, tACS).
|28.10.2019
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Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда
руб. Семь субтехнологий искусственного интеллекта и нейротехнологий Документ разделает направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект» на семь субтехнологий. Наибольшие затраты потребую
|29.07.2019
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Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов
усственного интеллекта В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ подготовлен Сбербанком в рамках реализац
|29.10.2013
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Для обработки образов достаточно кусочка нейрона
ерситетского колледжа Лондона, Кембриджского университета (Великобритания) и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) показали, что простейшие расчеты могут быть выполнены коротким отростком нейрона – дендритом. Группа ученых из британских и американских университетов осмотрела нейроны мышей, в частности, часть мозга, отвечающую за обработку зрительной информации. Ученые достигли в
|10.02.2012
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Нейротехнологии вступают в войну
ленной Brain Waves Module 3, conflict and security, изучается текущее и потенциальное воздействие неврологии на общество. В финальном докладе рассматриваются уже развернутые и разрабатываемые военные нейротехнологии. Прежде всего, рассматривается использование достижений неврологии на каждом этапе карьеры солдата: от призыва до реабилитации после травм. Уже существуют методы нейровизуализац
|11.02.2008
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Российские инновации: создана электромагнитная модель нейрона
а защищена патентом РФ №2309457 "Модель нейронной сети" / Заявл. 06.05.2006; опубл. 27.10.2007, Бюл. № 30). Каналы взаимодействия посредством ЭМ поля технически реализованы особой конструкцией аксона нейрона в виде цепочки последовательно включенных радиоимпульсных автогенераторов со схемами самогашения и схем выделения огибающей радиоимпульса. Идеология работы сети из ЭМ-нейронов во многом
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