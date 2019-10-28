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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation

Нейротехнологии — это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций. Включают в себя также технологии, которые предназначены для улучшения и исправления функций мозга и позволяют исследователям и врачам визуализировать мозг.

Наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Нейростимуляция - это целенаправленная модуляция активности нервной системы с использованием инвазивных (например, микроэлектродов) или неинвазивных средств (например, транскраниальная магнитная стимуляция или транскраниальная электрическая стимуляция, tES, такие как tDCS или транскраниальная стимуляция переменным током, tACS).


28.10.2019 Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда

руб. Семь субтехнологий искусственного интеллекта и нейротехнологий Документ разделает направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект» на семь субтехнологий. Наибольшие затраты потребую
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

усственного интеллекта В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ подготовлен Сбербанком в рамках реализац
29.10.2013 Для обработки образов достаточно кусочка нейрона

ерситетского колледжа Лондона, Кембриджского университета (Великобритания) и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) показали, что простейшие расчеты могут быть выполнены коротким отростком нейрона – дендритом. Группа ученых из британских и американских университетов осмотрела нейроны мышей, в частности, часть мозга, отвечающую за обработку зрительной информации. Ученые достигли в
10.02.2012 Нейротехнологии вступают в войну

ленной Brain Waves Module 3, conflict and security, изучается текущее и потенциальное воздействие неврологии на общество. В финальном докладе рассматриваются уже развернутые и разрабатываемые военные нейротехнологии. Прежде всего, рассматривается использование достижений неврологии на каждом этапе карьеры солдата: от призыва до реабилитации после травм. Уже существуют методы нейровизуализац
11.02.2008 Российские инновации: создана электромагнитная модель нейрона

а защищена патентом РФ №2309457 "Модель нейронной сети" / Заявл. 06.05.2006; опубл. 27.10.2007, Бюл. № 30). Каналы взаимодействия посредством ЭМ поля технически реализованы особой конструкцией аксона нейрона в виде цепочки последовательно включенных радиоимпульсных автогенераторов со схемами самогашения и схем выделения огибающей радиоимпульса. Идеология работы сети из ЭМ-нейронов во многом

Публикаций - 177, упоминаний - 211

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 14
Ростелеком 9706 11
Yandex - Яндекс 7349 11
VK - Mail.ru Group 3455 9
Microsoft Corporation 24631 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 6
IBM - International Business Machines Corp 9442 5
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
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Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 4
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 3
Сингапур - Республика 1850 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2418 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29046 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 52
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1226 45
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48026 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18473 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9802 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4010 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9945 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5355 19
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 17
Зоология - наука о животных 2606 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 16
Энергетика - Energy - Energetically 5087 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 14
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 13
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 12
Физика - Physics - область естествознания 2644 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4145 9
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13503 8
Phys.org 972 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 4
Nature 811 4
ScienceDaily 400 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 2
Известия ИД 625 2
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
EurekAlert 287 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 2
Bloomberg 1289 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Инноваторы 39 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Telegraph 195 1
Российская газета 270 1
PhysicsWorld 90 1
Nature Methods 3 1
Scientific Reports 20 1
PLoS Computational Biology 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
CNews Fast рейтинг 46 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
CNews Мишень 166 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 928 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 5
РАН - Российская академия наук 1872 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 953 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 4
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 4
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 3
ТГУ - Томский государственный университет 172 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 2
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 6
День молодёжи - 27 июня 897 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
МТС Телеком Идея 52 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Старт Хаб 21 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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