Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nature Neuroscience
СОБЫТИЯ
|11.06.2013
|Раскрыт механизм долговременной памяти 1
|04.12.2012
|Разум возник благодаря "генетическому проколу" 1
|29.10.2012
|Нейроны играют в политические игры 1
|28.08.2012
|Обучение во сне реально: ученые узнали правила 1
|07.12.2010
|Психические расстройства встречаются чаще у "зимних детей" 1
|17.06.2008
|"Гормон голода" избавит от депрессии 1
|28.06.2007
|Исследован механизм миелинизации нейронов 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Nature Neuroscience и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|Pixabay 212 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
|Япония 13581 2
|Израиль 2791 1
|Израиль - Тель-Авив 122 1
|США - Техас 1016 1
|Великобритания - Шотландия 340 1
|США - Техас - Даллас 180 1
|Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422270, в очереди разбора - 726632.
Создано именных указателей - 191023.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422270, в очереди разбора - 726632.
Создано именных указателей - 191023.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.