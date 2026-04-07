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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Техас Даллас

США - Техас - Даллас

СОБЫТИЯ


07.04.2026 США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера 1
21.01.2026 OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить 1
23.10.2025 Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси 2
16.10.2025 Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia 1
09.07.2025 Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу 1
07.05.2025 Nvidia и партнеры разворачивают суперкомпьютерное производство в США 1
14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения 1
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 1
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
11.03.2021 Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим? 1
21.05.2020 Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G 1
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 1
16.09.2019 Тестировщики, нанятые для проверки ИБ, арестованы за попытку взлома 1
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 1
31.01.2018 Конец эпохи: Поглощена компания Xerox 1
04.01.2018 В 2018 г. вырастет риск кибератак на транспортную инфраструктуру 1
17.07.2017 IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z 1
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов 1
26.04.2017 Необычная атака: Хакеры впервые взломали систему аварийного оповещения мегаполиса 2
30.03.2017 IBM запускает облачные инструменты для разработки финансовых сервисов 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
24.11.2016 HotelKey выбрал российские технологии распознавания в видеопотоке от Smart Engines 1
14.10.2016 Раскол Xerox на две компании заблокирован миноритарным акционером 1
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung 1
25.05.2016 Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
07.04.2016 Fortinet совместно с организациями по всему миру будет готовить специалистов в области кибербезопасности 1
29.01.2016 Servers.ru инвестировала $1,5 млн в открытие своего первого дата-центра в России 1
01.09.2015 Acronis намерен купить ИТ-компании из Израиля и Дании 1
21.04.2015 Американская компания Shelter Products внедрила российский сервер видеконференцсвязи от TrueConf 1
11.03.2015 SoftLayer будет предлагать серверы на базе OpenPower 1

Публикаций - 185, упоминаний - 187

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Microsoft Corporation 25775 13
AT&T Inc 1725 10
Google LLC 12688 9
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 9
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
Intel Corporation 12811 7
Samsung Electronics 11064 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 5
Starbreeze Studios 33 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
HP Inc. 5883 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Nvidia Corp 4002 3
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Fortinet 452 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
AltaVista Search Engine 202 2
Webvan Group 52 2
Patriot Memory 79 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
IBM Global Financing 30 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Uber 357 2
Lockheed Martin 777 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Tesla Motors 461 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Runa Capital 158 2
American Airlines 90 1
Intel Capital 148 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Warner 540 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
FedEx Kinko 1 1
QinetiQ Group 57 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Петербург-Внештранс 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
EHang 3 1
DFW - Dallas Fort Worth International Airport - Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт - IATA: DFW, ICAO: KDFW, FAA LID: DFW 4 1
Temasek Holdings 22 1
Doughty Hanson & Co 5 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
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GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 5
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Microsoft Windows 2000 8678 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Linux OS 11533 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
VK - Mail.ru PayDay 11 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Google Android 15243 3
Apple iPhone 6 4861 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - CommuniCam 17 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Microsoft Azure 1526 2
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel SSD 32 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Street View 105 1
Google Cloud Services 244 1
IBM Secure Service Container 3 1
Nvidia Jetson 47 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 1
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Deason Darwin - Дисон Дарвин 5 2
Jonsson Erik - Джонссон Эрик 2 2
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 2
Rearden Bob - Рирден Боб 2 2
Kilby Jack - Килби Джек 4 2
Hanson David - Хэнсон Дэвид 3 2
Белоусов Сергей 254 2
Купецкий Дмитрий 11 2
Зубарев Илья 27 1
Губарев Алексей 5 1
Потанин Владимир 91 1
Боровиков Игорь 137 1
Зимин Игорь 25 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Williams James - Уильямс Джеймс 7 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
Jacobson Jeff - Якобсон Джефф 3 1
Ларионов Константин 3 1
Коробов Максим 21 1
Lomax Mark - Ломакс Марк 1 1
Calo Ryan - Кало Райан 1 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Téral Stéphane - Терал Стефан 4 1
Wynn Justin - Уинн Джастин 1 1
Bueermann Jim - Буэерманн Джим 1 1
Demercurio Gary - Демеркурио Гэри 1 1
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Алекперов Вагит 44 1
Мальцев Виктор 2 1
Кузовкин Алексей 155 1
Hughes Alexandra - Хьюз Александра 1 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
Зенкин Денис 263 1
Коротков Андрей 87 1
Frantz Gene - Франц Джин 3 1
Попов Олег 57 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 117
США - Техас 1048 61
Россия - РФ - Российская федерация 166167 33
США - Нью-Йорк 3180 24
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 23
США - Техас - Хьюстон 260 18
США - Иллинойс - Чикаго 440 17
США - Калифорния - Сан-Диего 370 15
США - Колумбия - Вашингтон 1487 15
США - Джорджия - Атланта 265 12
США - Вашингтон - Сиэтл 407 12
США - Массачусетс - Бостон 384 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Япония 13807 11
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 11
Европа 24964 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 9
США - Портленд 66 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Сингапур - Республика 1953 9
Америка - Американский регион 2206 8
США - Техас - Остин 189 7
США - Флорида - Майами 200 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Индия - Bharat 5869 7
Канада 5081 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
США - Калифорния 4829 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 5
США - Мичиган - Детройт 88 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 4
США - Техас - Сан-Антонио 50 4
США - Нью-Йорк штат 253 4
Америка Южная 884 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Английский язык 7030 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Bloomberg 1627 4
AP - Associated Press 2007 4
Yahoo! Finance 122 2
Total Telecom 613 2
Newsbytes News Network 379 2
allNetDevices 160 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NBC News 188 1
Mashable 372 1
New Scientist 1448 1
MIT Technology Review 66 1
Regnum - Регнум 114 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
ABC News 52 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
TG Daily 98 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
RCR News 107 1
EcomWorld 31 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
SpaceNews 73 1
NPR - National Public Radio 9 1
Nature Neuroscience 8 1
Dallas Morning News - Dallas News 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
LightCounting Market Research 2 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Forward Concepts 10 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 12
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 6
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Soochow University - Сучжоуский университет 2 1
Tulane University of Louisiana - Тулейнский университет Луизианы 1 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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