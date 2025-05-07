Nvidia и партнеры разворачивают суперкомпьютерное производство в США

Разработчик специализированных процессоров Blackwell заручился поддержкой ряда американских и азиатских производителей и участвует в строительстве новых заводов в Аризоне и Техасе.



Партнерские сделки

Корпорация Nvidia собирается застроить США суперкомпьютерами для работы с искусственным интеллектом. Проект стартует в координации с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая недавно начала серийное производство процессоров Nvidia Blackwell на своем предприятии в Аризоне, США. Пока что там только одно производство, но в ближайшие годы TSMC планирует построить еще пять заводов по производству и два предприятия для сборки кристаллов и интегрированных микросхем.

Nvidia выступает в качестве разработчика процессоров; собственного производства у нее нет, поэтому она, как и AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek и Qualcomm, полагается на сторонние производственные мощности. TSMC один из ключевых партнеров компании, но сейчас Nvidia заключила партнерские сделки еще и с компаниями Amkor Technology, Wistron Corporation, SPIL и Foxconn.

Amkor и SPIL относятся к числу мировых лидеров в сфере сборки интегрированных схем и кристаллов. В частности обороты Amkor составляют 6 млрд в год. В настоящее время эта компания строит собственный завод неподалеку от производственного комплекса TSMC в Аризоне. Как ожидается компания будет поставлять компоненты для сборки, в том числе, для ИИ систем.

TSMC производит, предположительно, только логические модули для Blackwell. Компания исторически полагалась на SK Hynix, производителя высокоскоростной памяти для логических модулей, однако в этом году Samsung Electronics также получил лицензию на производство этих компонентов от Nvidia.

Nvidia Nvidia может начать массовое производство ИИ-суперкомпьютеров в США

Процессоры Blackwell разрабатывались с прицелом на использование в контексте искусственного интеллекта. Каждый из них содержит 288 гигабит (36 гигабайт) встроенной памяти; такого объема достаточно для хранения данных моделей ИИ.

Производительность одного процессора составляет 20 петафлопсов (20 квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду), а вариант Blackwell Ultra - производительнее на 50%.

Согласно опубликованным недавно данным, Nvidia планирует производить суперкомпьютеры в Техасе на мощностях фирм Foxconn и Wistron, в Хьюстоне и Далласе, соответственно. Это потребует расширения производственных площадей, и специалисты Nvidia непосредственно участвуют в проектировании новых комплексов - и разработке искусственного интеллекта для управления производственными роботами.

ИИ для производства ИИ

Суперкомпьютеры Nvidia будут представлять собой комбинацию множества серверов DGX, каждый из которых, в свою очередь, содержит до восьми процессоров Blackwell и твердотельные накопители объемом около двух терабайт.

Как заявил исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), будущее производство станет «движителем» мировой инфраструктуры искусственного интеллекта, и развертывание этих заводов на территории США позволит с большей эффективностью удовлетворять стремительно растущий спрос на технологии и аппаратные компоненты для ИИ-систем.

«Хотя ничего в заявлениях руководство Nvidia не указывает на политические аспекты, они представляются вполне очевидными», — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего».« Это явный ответ на призывы новой американской администрации вернуть высокотехнологичное производство на территорию США. С экономической точки зрения решение может показаться спорным, но в виду политико-экономического обострения между США и Китаем, крупнейшим ИТ-игрокам приходится задумываться о стратегическом выборе стороны. Стратегические интересы компании требуют пластичности в отношении хозяина Белого дома – приятные заявления о планируемых инвестициях со стороны компании и вполне ощутимый отказ от планов властей США ввести ограничения на импорт используемых в ИИ-решениях чипов Nvidia H20 – это все часть большой игры».

Остается добавить, что по состоянию на конец прошлого года в первой десятке наиболее высокопроизводительных суперкомпьютеров мира присутствуют три системы, использующие компоненты Nvidia, причем только одна из них построена на основе процессоров компании (еще две используют скоростные компоненты для обмена данными). Доминирует в списке AMD, чьи системы занимают пять из десяти позиций.