Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Accor Group Accor Hotels Novotel, Новотель Mövenpick Hotels & Resorts Ibis

Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis

Accor –  гостиничная группа, объединяющая более 5200 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах мира. Группа обладает одной из самых разнообразных и интегрированных экосистем гостеприимства, включающей в себя роскошные и премиальные бренды, средние и экономичные предложения, уникальные концепции образа жизни, развлекательные и ночные заведения, рестораны и бары, фирменные частные резиденции, апартаменты, услуги консьержей, коворкинги и многое другое. По данным на 2021 год к ГК Accor работает 260 000 сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов человек пользуются преимуществами комплексной программы лояльности ALL – Accor Live Limitless, которая ежедневно предоставляет доступ к разнообразным вознаграждениям, услугам и новому опыту. Основанная в 1967 году, Accor SA имеет штаб-квартиру во Франции и публично котируется на Парижской фондовой бирже Euronext (ISIN код: FR0000120404) и на внебиржевом рынке (тиккер: ACRFY) в США

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 Крупнейшие российские отели отказались работать с «Яндекс Путешествиями» из-за роста комиссий 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 2
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 1
28.01.2020 Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства 2
27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России 1
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
16.05.2017 Oracle объявила о расширении европейского кластера дата-центров Oracle Cloud EU Region 1
16.03.2016 «Белтел» построил инфраструктуру отелей Novotel и Ibis в Красноярске 5
17.11.2014 «Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве 1
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
12.03.2014 «Белтел» увеличил выручку в 2013 г. на 27% 1
28.06.2013 Гостиница «Novotel Екатеринбург Центр» повысила эффективность управления с помощью интеграции СЭД «Е1 Евфрат» и «1С:Предприятие 8» 4
03.04.2013 «Шеротель» автоматизирует работу с документами на базе системы «1С:Документооборот 8» 1
25.02.2013 В Екатеринбурге прошел партнерский форум Directum 2
10.04.2012 22 мая в Москве пройдет конференция «PR в сфере IT» 1
06.07.2010 Отели сети Accor Group оснастят решениями для телефонии от Alcatel-Lucent 3
24.01.2008 Компания Miele: с XIX века до наших дней 1
08.10.2007 12 октября состоится круглый стол «IT-телекоммуникации в девелопменте» 1
18.09.2007 12 октября откроется круглый стол «ИТ-телекоммуникации в девелопменте» 1
10.09.2007 20 сентября состоится конференция «Совершенство в производстве и дистрибуции 2007» 1
04.09.2007 20 сентября пройдет конференция «Совершенство в производстве и дистрибуции 2007» 1
27.08.2007 20 сентября состоится конференция «Совершенство в производстве и дистрибуции» 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
03.11.2006 "Инвестэлектросвязь" получила лицензию на кабельное вещание в Москве и Подмосковье 2
03.11.2006 Гостиничная сеть выбрала Philips в качестве поставщика плоских телевизоров 3
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom 1
03.10.2005 12 октября 2005 г. состоится семинар Gartner "Управление корпоративными телекоммуникациями" 1
29.03.2004 Sober.E - новая версия старого червя 1
20.05.2003 Eвpoпа одобрила создание системы бpoниpoвaния oтeлeй через интернет 2

Публикаций - 30, упоминаний - 46

Accor Group и организации, системы, технологии, персоны:

Beltel - Белтел 145 7
Software AG & IDS Scheer 207 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 3
Samsung Electronics 10697 3
SAP SE 5461 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 170 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 3
Crestron 100 3
Metrocom - Метроком 89 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 2
IDT 59 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
LG Electronics 3684 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
9103 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 2
NDC Technologies 41 2
Radixx 4 2
Extron Electronics 62 2
Google LLC 12330 2
ВестКолл - WestCall 90 2
Biamp Systems 14 1
Vivitek - Вивитек 20 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Otrum 5 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Eurolan - Евролан 14 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Veeam Software 328 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
HP Inc. 5769 1
Oracle Corporation 6901 1
Directum - Директум 1183 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 59 3
Русский стандарт Банк 478 3
Евросеть 1417 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 34 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group 5 1
Deutsche Lufthansa Cargo 5 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Ренова девелопмент 1 1
Большой МНПФ - Большой пенсионный фонд 1 1
Аконит НПО 18 1
Lewis PR 1 1
PR Partner - ПР Партнер - Пи Ар Партнер 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1099 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 511 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 211 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 417 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Miele - Миле 137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 904 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 577 3
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 32 2
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 88 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 226 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 2
Software AG - ARIS BPM Portal 11 3
Apple iPad 3944 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 3
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Nokia Alcatel-Lucent Accor 1 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
Philips ЖК-телевизоры 63 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 1
Philips FlatTV 10 1
ZSoft - Paintbrush 9 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Microsoft Paint - Графический редактор 72 1
Opera Browser - Браузер 1039 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Directum Solo 58 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Google Cloud Services 233 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 3
Пославская Юлия 3 1
Бабинцев Василий 24 1
Полушин Алексей 1 1
Истомин Константин 58 1
Энгель Сергей 2 1
Мананникова Ольга 17 1
Шувалова Анастасия 9 1
Старовойтов Константин 9 1
Сорокина Наталья 7 1
Савина Настасья 9 1
Палладин Александр 8 1
Белец Сергей 5 1
Зарыбницки Мартин 1 1
Ермолин Алексей 2 1
Сушко Денис 2 1
Гринева Наталия 1 1
Васин Михаил 1 1
Кирисиц Роман 1 1
Бочарский Константин 3 1
Михельсон Николай 3 1
Толкачев Георгий 1 1
Трапизонян Артур 1 1
Leibow Michael - Лейбов Майкл 2 1
Варисова Диана 1 1
Wilkinson Peter - Вилкинсон Питер 2 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Белоусов Максим 109 1
Семеновская Елена 41 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Шурыгина Светлана 2 1
Петухова Варвара 1 1
Терехов Андрей 40 1
Ricketts Justin - Рикеттс Джастин 1 1
Bazin Sébastien - Базен Себастьян 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Европа 24678 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 5
Германия - Федеративная Республика 12959 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 2
Франция - Французская Республика 7999 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 70 1
Австрия - Зальцбург 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Япония 13565 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Америка Южная 870 1
Канада 4995 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 1
Испания - Королевство 3772 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 350 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
США - Техас - Даллас 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Английский язык 6888 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 2
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 1
Gartner - Гартнер 3620 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Informa - Ovum - Omdia 142 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Cisco Expo 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще