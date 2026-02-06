Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis

Accor – гостиничная группа, объединяющая более 5200 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах мира. Группа обладает одной из самых разнообразных и интегрированных экосистем гостеприимства, включающей в себя роскошные и премиальные бренды, средние и экономичные предложения, уникальные концепции образа жизни, развлекательные и ночные заведения, рестораны и бары, фирменные частные резиденции, апартаменты, услуги консьержей, коворкинги и многое другое. По данным на 2021 год к ГК Accor работает 260 000 сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов человек пользуются преимуществами комплексной программы лояльности ALL – Accor Live Limitless, которая ежедневно предоставляет доступ к разнообразным вознаграждениям, услугам и новому опыту. Основанная в 1967 году, Accor SA имеет штаб-квартиру во Франции и публично котируется на Парижской фондовой бирже Euronext (ISIN код: FR0000120404) и на внебиржевом рынке (тиккер: ACRFY) в США.