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Бочарский Константин



25.12.2024 Pressfeed: ИТ-специалисты стали самыми востребованными экспертами в СМИ в 2024 году 1
27.09.2022 TenChat запустил проект для разъяснения вопросов о мобилизации 2
10.04.2012 22 мая в Москве пройдет конференция «PR в сфере IT» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Бочарский Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Veeam Software 318 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
Pressfeed - Прессфид 4 1
Lewis PR 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Теняев Семен 13 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Cisco Expo 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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