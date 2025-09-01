Получите все материалы CNews по ключевому слову
Теняев Семен
УПОМИНАНИЯ
Теняев Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|Желтухин Вадим 40 6
|Шадаев Максут 1096 6
|Урусов Виктор 135 6
|Кирьянова Александра 141 6
|Евсеев Артем 38 6
|Галкин Николай 118 6
|Суровец Дмитрий 98 6
|Панченко Иван 152 6
|Глазков Александр 146 6
|Беляев Владислав 94 6
|Глухов Иван 29 6
|Козицкий Денис 6 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Аникин Дмитрий 52 6
|Врацкий Андрей 150 5
|Пирогова Ирина 30 5
|Абакумов Евгений 211 5
|Смирнов Вячеслав 42 5
|Сысуев Андрей 14 5
|Натрусов Артем 299 5
|Солдатенкова Ксения 29 5
|Нерадовский Константин 18 5
|Павлов Вадим 21 5
|Богомолов Денис 17 5
|Джабиев Георгий 48 5
|Кибалко Кирилл 41 5
|Мельникова Алиса 96 5
|Козырев Алексей 326 5
|Киселев Сергей 67 5
|Тонаканян Рафаэль 5 5
|Малевицкая Алла 6 5
|Щелыванова Яна 6 5
|Челидзе Джимшер 40 5
|Завьялов Максим 21 5
|Новиков Денис 23 5
|Воронин Павел 157 5
|Смирнов Максим 56 5
|Цыганков Роман 35 5
|Шаев Виталий 47 5
|Лежнев Федор 43 5
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 5
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
