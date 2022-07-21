Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть с суперапп-архитектурой TenСhat провели совместное исследование с целью выяснить интерес россиян к предпринимательской деятельности. Самой перспективной нишей для запуска бизнеса респонденты считают сферу ИТ — собственное дело, связанное с технологиями, выбирают 18,5% опрошенных. Интерес к предпринимательству опрошенные объяснили перспективами заработка, а также появившимися возможностями и новыми нишами на российском рынке.

Согласно данным опроса, 34% респондентов в течение весны и лета этого года приняли решение открыть собственный бизнес, еще 13% — уже на разных стадиях запуска своего дела. Респонденты решили открывать компании в сфере ИТ — 18,5%, торговли, в том числе на маркетплейсах — 17,4%, в маркетинговых коммуникациях — 17,1%, в пищевом производстве — 16%, в дизайне — 13,1%, и 9% — в легкой промышленности.

56,8% считают, что собственное дело дает более привлекательные возможности заработка, чем работа в найме. Несмотря на отсутствие гарантий дохода, участники опроса настроены оптимистично: так, 38,3% аргументируют свое желание запустить бизнес новыми возможностями — респонденты отмечают появившиеся на рынке перспективные ниши. 4,9% решились пойти в предпринимательство после сокращения или увольнения.

При этом в качестве барьера для того, чтобы начать свой бизнес, 59,7% опрошенных отмечают недостаток знаний в области ведения бизнеса и управления своим делом, а 25,9% из отмечающих препятствия, не знают, как вести бухгалтерию и документооборот. Еще 10% говорят о недостатке прикладных знаний и задумываются о дополнительном образовании в выбранной сфере. 39,3% начинающих предпринимателей планируют восполнять пробелы в знаниях с помощью индивидуальных экспертных консультаций, 32% — уже в процессе ведения бизнеса, а 26,2% опрошенных отметили, что будут проходить дополнительное обучение.

«Все страхи, с которыми сталкиваются будущие предприниматели в нестабильное время, только обостряются. И сейчас особенно важно найти поддержку в ресурсах, в людях. Без дополнительных знаний вчерашнему наемному сотруднику сложно понять, например, как контролировать финансы, оценивать риски, вести бухгалтерию. И если раньше эту функцию, даже во время старта бизнеса, можно было делегировать финансовому менеджеру, то сегодня, в период оптимизации ресурсов, собственники стремятся самостоятельно разобраться в частных вопросах. Так, к примеру, спрос на короткий курс “Корпоративные финансы: прогнозирование и анализ” у нас только за месяц (июнь) вырос на 85%», — сказал руководитель направления «Управление» Skillbox Кирилл Прудников.

Респонденты отмечают, что определяющее значение в успехе компании зависит от выбора инвестора (58,5%), партнеров (47,2%), ответственных подрядчиков (30,2%), сотрудников (20,8%) и грамотного ментора (15,1%) — вопрос предполагал несколько вариантов ответа. Ожидаемо, что самых важных участников бизнес-процессов — инвесторов и партнеров — предпринимателям сегодня сложнее всего найти. Трудозатратность поиска этих контактов отметили 58,5% и 37,2% соответственно.

Респонденты чаще против того, чтобы открывать бизнес вместе с близкими и реже предпочитают с их помощью искать деловые контакты. Так, 57,1% приняли решение открывать компанию с независимым партнером и 43,9% уверены, что друзья или родственники — самые надежные партнеры для бизнеса. Для поиска нужных контактов при запуске бизнеса опрошенные чаще всего планируют прибегать к социальным сетям (41%), к контактам бывших коллег (27%), к дружеским и семейным связям (23%). Также респонденты предпочитают искать контакты на специализированных форумах (20,4%), на профильных мероприятиях (15%) и на курсах по управлению (14,6%). Вопрос предполагал несколько вариантов ответа.

«Главные факторы роста количества планирующих начать собственное дело — освобождение перспективных для малого и среднего бизнеса ниш и возможности для создания импортозамещающих проектов. Так, заинтересованное в развитии предпринимательства комьюнити будет только увеличиваться – поэтому внутри него прогрессирует взаимодействие и упрощается поиск новых контактов для начала собственного дела — от стратегических партнеров и инвесторов до подрядчиков и первых потенциальных клиентов», — отметил Семен Теняев, основатель социальной сети TenChat.

Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растет ИТ в банках

Среди тех, кто не готов открывать свой бизнес (53% опрошенных) в качестве барьеров чаще всего (27,9%) называли отсутствие первоначального капитала и понимания, как найти инвестора. Почти столько же респондентов (27,5%) на сегодняшний день видят больше стабильности в работе в найме. 24% не запускают свое дело, так как не считают себя достаточно компетентными в управлении, и еще 20,6% опасаются потерпеть фиаско.

В опросе приняли участие 75 тыс. респондентов. 46% — женщины, 54% — мужчины. Основной возраст 30-35 (31,1%), преимущественно проживающие в городах-миллионниках в России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и др.).

***

Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет ведущих экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 г. и на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов. Компания входит в Skillbox Holding Limited — международный образовательный холдинг, в составе которого также GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna (ключевой инвестор холдинга — VK). Холдинг работает с пользователями по всему миру. По итогу I квартала 2022 г. на платформах холдинга зарегистрировано 10,8 млн пользователей, из которых более 380 тыс. обучаются на платных программах.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

TenChat — социальная сеть с суперапп-архитектурой, объединяющая предпринимателей, сотрудников, фрилансеров и лидеров мнений на одной платформе. Приложение подстраивается под интересы каждого и одинаково подходит как для развлечения, так и для рабочих задач. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который блокирует некачественный контент. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от проверки контрагентов до поиска госзакупок. Количество пользователей TenChat уже превышает 1 млн человек.