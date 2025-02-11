Кибалко Кирилл
Кибалко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Клявин Владимир 47 13
|Урусов Виктор 128 13
|Шадаев Максут 1013 13
|Цыганков Дмитрий 37 13
|Нестеров Алексей 144 13
|Глухов Иван 28 13
|Суровец Дмитрий 77 13
|Карпунин Алексей 49 13
|Ионов Андрей 15 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Пирогова Ирина 29 13
|Желтухин Вадим 32 13
|Сысуев Андрей 14 13
|Галкин Николай 106 13
|Глазков Александр 138 13
|Цыганков Роман 15 13
|Гуденко Илья 26 13
|Аникин Дмитрий 45 13
|Ульянов Николай 112 12
|Краснов Александр 74 12
|Махалин Тимур 16 12
|Шаев Виталий 43 12
|Аветисян Арутюн 37 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Оберемок Надежда 30 12
|Мезенцев Александр 15 12
|Григоренко Вадим 40 12
|Чаркин Евгений 296 12
|Батай Илья 55 12
|Каушанский Александр 33 12
|Замаруев Владимир 40 12
|Соловьев Виталий 36 12
|Челидзе Джимшер 30 12
|Киселев Сергей 61 12
|Абакумов Евгений 206 12
|Денисов Анатолий 35 12
|Лукьянов Олег 15 12
|Новиков Денис 19 12
|Желнова Алина 27 12
|Михалев Евгений 89 12
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 6
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Fortune 206 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8142 11
|Gartner - Гартнер 3560 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 12
|РАН - Российская академия наук 1879 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340112, в очереди разбора - 769380.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.