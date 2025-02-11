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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибалко Кирилл



11.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
29.10.2015 МФО «Быстроденьги» инвестировала в комплексную технологическую платформу 150 млн руб. 2
22.09.2015 «Быстроденьги» выбрали гибридное «облако» «Крок» для контроля затрат на ИТ и управления инфраструктурой 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
17.09.2014 Банки считают ИТ-проекты антикризисной мерой 1
26.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
10.06.2014 «Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
21.03.2012 Банк "Хоум Кредит": Мы банкиры, для нас главное – цифры 1
15.12.2010 «Хоум Кредит энд Финанс Банк» провел миграцию АБС на новую версию ПО Oracle 1
18.08.2010 CIO ведущих банков о главных темах CNews FORUM 2010 2
14.10.2009 IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» 1
30.01.2003 На рынке интегрированных решений преуспеют опытные разработчики 2

Публикаций - 35, упоминаний - 38

Кибалко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 880 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
R-Vision - Р-Вижн 157 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 13
8254 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12702 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
Аусферр ИТЦ 28 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Северсталь Инфоком 64 12
Газинформсервис - ГИС 278 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Ланит Интеграция 190 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 10
Терн ГК - Tern Group 77 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 5
МегаФон 8904 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9730 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 4
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 4
SAP SE 5280 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 3
Oracle Corporation 6703 3
OpenText 209 3
ПрограмБанк 95 3
Стартелеком 13 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
Альфа-Банк 1774 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 14
РЖД - Российские железные дороги 1908 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 13
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 13
ВТБ - Почта Банк 467 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 13
Кофемания 53 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 12
ФосАгро 126 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Cotton Club - Коттон Клаб 21 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 11
Северсталь ПАО - Severstal 483 11
Hansa - Ханса 114 11
Росэнергобанк 34 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
Альфа-Капитал УК 102 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 14
Федеральное казначейство России 1781 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11697 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2511 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4768 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Метро Международная ассоциация 4 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21221 19
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Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Dynamics 1176 1
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Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
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Экономический эффект 1070 12
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