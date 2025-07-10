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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оберемок Надежда


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
08.11.2023 Надежда Оберемок, Сбер Бизнес Софт: CRM-системы в России использует 20-30% компаний 1
24.08.2023 «Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM 1
27.07.2023 Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье 1
04.07.2023 Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Оберемок Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 66 29
8563 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 26
R-Vision - Р-Вижн 177 26
Ланит Интеграция 196 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 571 26
Газинформсервис - ГИС 328 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 26
Polymedia - Полимедиа 141 17
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 17
ФинГрад - FinGrad 34 17
Аусферр ИТЦ 29 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 15
Diasoft - Диасофт 948 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1336 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
Северсталь Инфоком 81 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 6
МегаФон 9406 6
Сбер - СберАналитика 35 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 6
Ростелеком 10029 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 271 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 294 5
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 4
Microsoft Corporation 24935 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2162 3
SAP SE 5352 3
Oracle Corporation 6773 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 2
РЖД - Российские железные дороги 1952 26
ВТБ - Почта Банк 474 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
Кофемания 60 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 14
ФосАгро 133 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
Альфа-Банк 1804 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 11
Северсталь ПАО - Severstal 514 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 10
Альфа-Капитал УК 122 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 8
Русагро Группа Компаний 303 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 26
Федеральное казначейство России 1829 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 336 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4516 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
ФРИИ Акселератор 51 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6970 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 27
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 26
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3104 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5099 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 161 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3244 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6643 26
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 908 26
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 197 26
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 798 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4547 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5631 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15614 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32356 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4171 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4974 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2271 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 566 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8993 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10840 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12954 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1380 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10684 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5628 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5862 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 30
Новые облачные технологии - МойОфис 831 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 26
НКТ - Р7-Офис 426 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 223 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 26
НКТ - Р7-графика 32 23
Протек - Здравсити 27 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 6
СалютДевайсы - GigaChat 275 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 4
Microsoft Windows 16010 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 3
OpenAI ChatGPT 419 3
Google Android 14367 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 2
Linux OS 10346 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1107 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5524 2
Oracle Java - язык программирования 3176 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 159 2
1С:ERP Управление предприятием 642 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 278 2
Atlassian - Confluence 131 2
Artsofte - Profitbase 25 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
JavaScript - JS - язык программирования 1273 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 1
Red Hat Ansible 115 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1033 1
Шадаев Максут 1067 26
Абакумов Евгений 207 26
Воронин Павел 153 26
Урусов Виктор 132 26
Врацкий Андрей 147 26
Шаев Виталий 45 26
Аникин Дмитрий 49 26
Солдатенкова Ксения 27 26
Натрусов Артем 296 25
Аксенов Олег 47 24
Каушанский Александр 34 23
Белан Иван 27 23
Желнова Алина 28 22
Денисов Анатолий 36 20
Соловьев Виталий 38 19
Чаркин Евгений 300 18
Калякин Павел 67 17
Нестеров Алексей 146 17
Малышев Сергей 85 17
Никитин Сергей 77 17
Новикова Елена 90 17
Ульянов Николай 129 17
Теплицкий Дмитрий 74 17
Петухов Антон 48 17
Нальский Максим 37 17
Распопов Алексей 35 17
Харитонов Вадим 29 17
Шмаков Антон 49 17
Милованов Андрей 32 17
Артюхов Сергей 47 17
Замаруев Владимир 41 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Суровец Дмитрий 85 14
Глазков Александр 145 14
Галкин Николай 112 14
Смирнов Вячеслав 42 14
Новиков Денис 23 14
Кирьянова Александра 140 13
Джабиев Георгий 48 13
Киселев Сергей 65 12
Россия - РФ - Российская федерация 150741 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4128 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7814 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Ближний Восток 2994 1
Россия - СФО - Новосибирск 4481 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 320 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1295 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 612 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 30 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6151 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9361 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 26
Экономический эффект 1134 26
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 349 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5085 17
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1373 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 424 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19485 11
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
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