Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

AutoFAQ ДипХакЛаб

AutoFAQ - ДипХакЛаб

AutoFAQ — российская IT-компания, разработчик продуктов для роботизации корпоративных коммуникаций в направлении поддержки клиентов и сотрудников, в том числе цифрового помощника на генеративном искусственном интеллекте AutoFAQ Xplain для поиска по корпоративным документам и базам знаний. В основе предлагаемых решений лежат технологии искусственного интеллекта.

AutoFAQ — нейросетевое ядро диалоговой системы омниканальная платформа для роботизации поддержки клиентов и сотрудников корпоративных коммуникаций с помощью вопросно-ответных и диалоговых систем на основе технологий искусственного интеллекта

 

 

Владислав Беляев, Сооснователь и исполнительный директор , AutoFAQ "Как внедрить генеративный искусственный интеллект и не потерять деньги" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 2
27.11.2025 ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах 1
14.11.2025 ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025 1
12.11.2025 Запущен первый российский продуктовый бенчмарк RAG-решений: открыт прием заявок 1
05.11.2025 Как внедрить ИИ до конца года 2
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia 1
03.06.2025 Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях 1
18.03.2025 Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
16.12.2024 ИИ-платформа AutoFAQ поддерживает мессенджер eXpress  1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
12.11.2024 «Честный знак» получил награду за лучшее внедрение искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
21.10.2024 ИИ в клиентском сервисе: «Честный знак» и AutoFAQ поделятся экспертизой на CNews Forum 2024 2
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
16.09.2024 AutoFAQ разработала цифрового продавца-консультанта 1
19.06.2024 AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра Xplain AI Copilot 1
28.11.2023 «Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников 1
06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1
03.08.2022 Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? 1
25.05.2022 «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки 1
13.09.2021 AutoFAQ внедрил искусственный интеллект в службу поддержки сотрудников салонов МТС по всей России 1
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой» 1
12.08.2020 «Крок» роботизировал первую линию поддержки сотрудников в офисах и салонах сети «Мегафон» 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 2
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1
14.08.2019 Альфа-банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

AutoFAQ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 14
8983 14
R-Vision - Р-Вижн 215 10
Diasoft - Диасофт 1021 10
Сбер - СберБизнес Софт 88 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 9
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 8
Аусферр ИТЦ 43 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 8
Газинформсервис - ГИС 410 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 8
Северсталь Инфоком 91 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 8
Ланит Интеграция 213 8
Polymedia - Полимедиа 156 8
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 8
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 8
ФинГрад - FinGrad 48 8
Ростелеком 10306 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 7
МегаФон 9892 6
Picvario - Пикварио 18 6
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 42 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 6
Терн ГК - Tern Group 78 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 4
Telegram Group 2571 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 4
Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Крок - Croc 1814 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 35 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 2
Ростелеком - TData - ТДата 48 2
CoWork - Коворкинг Платформ 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 14
Альфа-Банк 1868 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 10
Кофемания 70 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 9
ВТБ - Почта Банк 503 9
ФосАгро 151 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 9
РЖД - Российские железные дороги 2001 9
Cotton Club - Коттон Клаб 28 8
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 8
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 8
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 8
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 8
Hansa - Ханса 114 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 8
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 8
Альфа-Капитал УК 138 8
Finn Flare - ФФ Стайл 45 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 8
Восток-Сервис ГК 57 8
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 8
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 8
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
Федеральное казначейство России 1879 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 10
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 10
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 9
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 590 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 8
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 8
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 217 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 7
Новые облачные технологии - МойОфис 891 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 11
AutoFAQ - Xplain 12 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 9
НКТ - Р7-Офис 478 9
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 8
НКТ - Р7-графика 47 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 8
Протек - Здравсити 28 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 7
БИС - ITQuick - Jumse 50 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
OpenAI - ChatGPT 521 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Atlassian - Confluence 154 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 2
1С:ERP Управление предприятием 712 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 44 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 35 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 38 1
НКТ - Р7-Команда 25 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 9 1
НКТ - Р7-Диск 5 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 21 1
НКТ - Р7-Почта 3 1
НКТ - Р7-Календарь 2 1
Беляев Владислав 97 20
Урусов Виктор 149 11
Аникин Дмитрий 65 10
Желтухин Вадим 64 10
Шадаев Максут 1146 10
Пирогова Ирина 31 10
Суровец Дмитрий 101 10
Глазков Александр 148 10
Нестеров Алексей 169 10
Галкин Николай 121 10
Цыганков Дмитрий 38 10
Глухов Иван 29 10
Евсеев Артем 39 9
Соловьев Виталий 52 9
Аветисян Арутюн 41 9
Комлик Олег 26 8
Гуденко Илья 27 8
Аксенов Олег 61 8
Новиков Денис 25 8
Замаруев Владимир 41 8
Оберемок Надежда 45 8
Милованов Андрей 46 8
Ванюшкин Дмитрий 13 8
Солдатенкова Ксения 41 8
Белан Иван 41 8
Желнова Алина 42 8
Челидзе Джимшер 42 8
Артюхов Сергей 62 8
Кудашев Михаил 42 8
Лукьянов Олег 18 8
Кирпо Александр 9 8
Грязнов Илья 8 8
Сысуев Андрей 14 8
Пунин Андрей 14 8
Завьялов Максим 23 8
Батай Илья 58 8
Киселев Сергей 69 8
Лежнев Федор 44 8
Абакумов Евгений 224 8
Денисов Анатолий 57 8
Россия - РФ - Российская федерация 156831 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Америка - Американский регион 2188 1
Нидерланды 3631 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 1
Европа 24634 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 13
Экономический эффект 1219 12
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Энергетика - Energy - Energetically 5524 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Ведомости 1233 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 2
Frost & Sullivan 203 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 9
РАН - Российская академия наук 2014 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
Т1 Цифровая академия 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
РШУ - Русская школа управления 43 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 12
CNews AWARDS - награда 549 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 8
ИнфоКом 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще