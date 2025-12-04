Получите все материалы CNews по ключевому слову
AutoFAQ ДипХакЛаб
AutoFAQ — российская IT-компания, разработчик продуктов для роботизации корпоративных коммуникаций в направлении поддержки клиентов и сотрудников, в том числе цифрового помощника на генеративном искусственном интеллекте AutoFAQ Xplain для поиска по корпоративным документам и базам знаний. В основе предлагаемых решений лежат технологии искусственного интеллекта.
AutoFAQ — нейросетевое ядро диалоговой системы омниканальная платформа для роботизации поддержки клиентов и сотрудников корпоративных коммуникаций с помощью вопросно-ответных и диалоговых систем на основе технологий искусственного интеллекта
Владислав Беляев, Сооснователь и исполнительный директор , AutoFAQ "Как внедрить генеративный искусственный интеллект и не потерять деньги" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"
