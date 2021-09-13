AutoFAQ внедрил искусственный интеллект в службу поддержки сотрудников салонов МТС по всей России

AutoFAQ запустил омниканальную систему консультирования сотрудников МТС в салонах компании по всей России. Чат-бот автоматически обрабатывает запросы персонала, возникающие при необходимости получить дополнительную информацию по вопросам клиентов, и сокращает количество обращений на голосовую линию поддержки на 60%.

Компания стала участником акселерационной программы центра инноваций и инвестиций МТС StartUp Hub и произвела тестирование решения в 250 салонах оператора. В рамках пилота сервис AutoFAQ позволил автоматически обрабатывать каждый пятый запрос менее, чем за одну секунду, не привлекая при этом сотрудников колл-центра поддержки.

Чат-бот AutoFAQ был интегрирован в CRM-системы и мобильное приложение, которым пользуются сотрудники розницы. При поступлении обращения сотрудника система AutoFAQ автоматически отвечает на вопрос или уточняет его. Если чат-бот не уверен в решении, он переводит обращение на оператора поддержки и подсказывает ему варианты ответа. Система также анализирует общение операторов и сотрудников салонов и обучается в процессе работы для повышения качества обслуживания.

Сейчас решение AutoFAQ масштабировано и работает в более 3400 салонов МТС по всей России, с его помощью ежемесячно обрабатывается более 50 тыс. обращений.