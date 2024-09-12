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Цифровизация Бизнес-приложения
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AutoFAQ разработала цифрового продавца-консультанта

Компания AutoFAQ разработала цифрового продавца-консультанта для повышения продаж онлайн — Xplain Sales. Решение создано на базе генеративных нейросетей и позволяет увеличить конверсию в продажи на 23% в чате на сайте, социальных сетях и мессенджерах, отмечают в AutoFAQ.

Клиент, находясь на связи с цифровым консультантом, получает мгновенный и ёмкий ответ с необходимой информацией по продукту. В отличие от привычных чат-ботов, цифровой помощник Xplain Sales не только консультирует по продукту, но и предоставляет индивидуальные рекомендации, отрабатывает возражения, предлагает дополнительные товары. Подключение Xplain Sales осуществляется за один день, а обновление контента происходит автоматически вместе с обновлением информации на сайте.

Внедрение данного инструмента позволяет увеличивать стоимость заказа в среднем до 30% и снизить количество брошенных корзин до 15%. Благодаря платформе AutoFAQ — Xplain Sales может работать в любых текстовых каналах коммуникации: чат на сайте, социальные сети, мессенджеры и почта. Чат-бот также можно интегрировать с CRM или Service Desk системой для отслеживания наличия товара, статусов заказов, истории общения и обновления данных.

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Владислав Беляев, исполнительный директор и сооснователь AutoFAQ, отметил: «Наш опыт и экспертиза в сфере ритейла позволяют нам успешно реализовывать проекты как для поддержки сотрудников розничных сетей, так и в клиентском сервисе. Мы совершенствуем наши продукты, помогая клиентам не только обеспечивать высокий уровень обслуживания, но и увеличивать продажи с помощью ИИ».

Xplain Sales является первой линией контакта, поэтому собирает информацию о клиенте во время общения. Если бот не может ответить на вопрос, он бесшовно передает диалог нужному сотруднику, и все это на одной простой в использовании платформе. При этом все персональные данные и транзакции обрабатываются с соблюдением требований ФЗ-152 «О персональных данных».

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