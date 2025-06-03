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Индексная книга (каталог) CNews*
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AutoFAQ Xplain


AutoFAQ Xplain —  GPT-помощник для предоставления ответов по корпоративным документам и базам знаний.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях 1
18.03.2025 Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain 2
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
12.11.2024 «Честный знак» получил награду за лучшее внедрение искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса 1
21.10.2024 ИИ в клиентском сервисе: «Честный знак» и AutoFAQ поделятся экспертизой на CNews Forum 2024 2
16.09.2024 AutoFAQ разработала цифрового продавца-консультанта 1
19.06.2024 AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра Xplain AI Copilot 1
28.11.2023 «Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников 1
06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

AutoFAQ и организации, системы, технологии, персоны:

AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 9
Telegram Group 2222 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 1
Ростелеком - TData - ТДата 34 1
Picvario - Пикварио 15 1
OpenAI 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Ростелеком 9946 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 314 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
8491 1
Diasoft - Диасофт 936 1
Базальт СПО - BaseALT 700 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 72 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 289 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Directum - Директум 1126 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
ММК Информсервис 53 1
SimbirSoft - СимбирСофт 82 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
Digital Assets 9 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Easy Report 8 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 1
АТОЛЛис 4 1
Сбер - СберАналитика 33 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
МСК Групп - Даком М 87 1
Сбер - СберБизнес Софт 63 1
MPSTATS - МПСТАТС 5 1
Hotellab 2 1
Nikta AI - Звено 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 2
Русагро Группа Компаний 296 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 2
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 214 1
Кофемания 59 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 73 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 18 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4177 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3299 2
OpenAI ChatGPT 405 3
Atlassian - Confluence 125 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 107 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 512 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 80 1
Новые облачные технологии - МойОфис 812 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
БИС - ITQuick - Jumse 46 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 68 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 283 1
NVision Барьер 676 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
SAP Data Intelligence 5 1
Microsoft 365 Copilot 143 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
1С:ERP Управление предприятием 621 1
Беляев Владислав 89 9
Грознов Илья 5 3
Граденко Михаил 19 2
Андриянова Ольга 7 1
Газизов Денис 3 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 152 1
Суровец Дмитрий 81 1
Евсеев Артем 29 1
Глазков Александр 145 1
Шадаев Максут 1049 1
Кубарев Алексей 55 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
Мельникова Алиса 96 1
Козырев Алексей 324 1
Урусов Виктор 131 1
Геллерман Михаил 35 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 140 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Галкин Николай 112 1
Козицкий Денис 6 1
Агеев Денис 35 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Луковенко Олег 1 1
Закоржевский Вячеслав 40 1
Шихалиев Фрэнк 6 1
Спорыхин Евгений 1 1
Таракановская Ксения 1 1
Аникин Дмитрий 47 1
Филипиди Анна 15 1
Бархатов Игорь 1 1
Нестеров Алексей 145 1
Иванов Дмитрий 92 1
Шарак Андрей 65 1
Егоров Вадим 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 5
Россия - СФО - Новосибирск 4438 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1741 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Америка - Американский регион 2172 1
Нидерланды 3561 1
Франция - Французская Республика 7903 1
Европа 24389 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6362 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 329 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3004 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 2
Экономический эффект 1114 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5175 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6571 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 942 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3558 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 59 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5016 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 391 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 217 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9085 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 230 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
РШУ - Русская школа управления 18 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 2
CNews AWARDS - награда 527 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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