«Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников

«Новосибирскэнергосбыт» завершил пилотный проекта по внедрению цифрового помощника AutoFAQ Xplain на базе генеративных нейросетей, цель которого упростить поиск ответов на вопросы сотрудников компании по корпоративным документам.

Проект был инициирован для улучшения доступа к корпоративной информации, особенно в вопросах ИТ, внутренних нормативных документов и закупок. Главной целью было создание системы умного поиска и быстрого формирования ответов с указанием ссылок на страницы и файлы в Confluence. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

В рамках технической реализации проекта использовалась локальная версия Confluence, которая расположена в контуре безопасности «Новосибирскэнергосбыт», обеспечивая надежную защиту корпоративной информации. Цифровой помощник AutoFAQ Xplain был размещен на выделенном сервере с мощной видеокартой в облаке Yandex.Cloud, что позволило обеспечить высокую производительность и надежность системы. Кроме того, для удобства сотрудников, интегрировали виджет Xplain во внутренний мессенджер, делая доступ к корпоративной информации и поддержке более быстрым и эффективным непосредственно из принятого канала коммуникации.

В результате проведения пилотного проекта «Новосибирскэнергосбыт» достиг значительных показателей. Отмечается, что более 60% участников проекта высоко оценили его, присудив оценки 4 или 5 из 5 возможных, что подчеркивает его эффективность и положительное восприятие среди сотрудников. Ключевым достижением стало то, что 90% обращений были успешно обработаны автоматизированной системой без необходимости вмешательства службы техподдержки. Эти результаты ясно демонстрируют значительное улучшение в оперативности и качестве обслуживания сотрудников, подчеркивая эффективность внедрения инновационных технологий в корпоративную среду.

Денис Газизов, директор ОЦО «Новосибирскэнергосбыт»: «Несмотря на высокие результаты пилота, у пользователей в целом наблюдаются завышенные ожидания от работы искусственного интеллекта. Тем не менее, мы видим большой потенциал в масштабировании и развитии проекта для создания “единого окна сотрудника”, охватывая такие бизнес-направления как ИТ, HR, поддержку по юридическим и бухгалтерским вопросам, а также интеграцию с клиентским сервисом, включая помощь операторам контактного центра».

Владислав Беляев, исполнительный директор AutoFAQ: «AutoFAQ Xplain показал отличные результаты, подтверждая эффективность генеративных нейросетей в корпоративной среде. Особенностью нашего решения является его способность использовать информацию непосредственно из корпоративных источников, к которым предоставлен доступ. Это исключает риски предоставления недостоверной информации и данных, не относящихся к деятельности компании. Мы рады, что смогли добиться таких результатов и планируем продолжать масштабирование проекта, дополнительно расширяя его функционал.

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Внедрение AutoFAQ Xplain в корпоративную среду позволит сократить время на поиск нужной информации и повысит продуктивность сотрудников за счет освободившегося времени. Согласно исследованиям, искусственный интеллект может сократить время на поиск и сбор информации сотрудниками на 35% и тем самым увеличить доход на 6%».

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АО «Новосибирскэнергосбыт» является поставщиком электроэнергии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями. Клиентами предприятия являются более 1,3 млн физических лиц и 33 тысяч юридических лиц.

AutoFAQ Xplain — это цифровой ассистент от компании AutoFAQ, специализирующейся на роботизации поддержки клиентов и сотрудников. Работая на основе управляемых генеративных нейросетей, AutoFAQ Xplain обеспечивает поиск по файлам и базам знаний. Этот продукт упрощает процесс внедрения поддержки, минимизируя необходимость ручной подготовки данных благодаря возможности прямой загрузки текстовых документов или страниц Wiki и Confluence. Такой подход позволяет быстро настроить систему поддержки, сэкономив ресурсы и время сотрудников предприятия.