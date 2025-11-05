Разделы

Как внедрить ИИ до конца года

11 ноября на СNews Forum 2025 компания AutoFAQ представит на своем стенде концепцию «Внедри ИИ — пока другие пишут ТЗ» для быстрого запуска ИИ-решений и измеримых результатов в сжатые сроки. Концепция адресована крупным российским предприятиями и государственному сектору, ориентирована на применение искусственного интеллекта для клиентского сервиса и внутренней поддержки сотрудников в ИТ и HR.

Главная идея концепции — дать организациям возможность протестировать цифрового помощника AutoFAQ Xplain на собственных данных без сложных интеграций. Компания поднимет демостенд на предоставленных документах или данных с сайта за 1 день, и заказчик «примерит на себя» нейросетевое решение, оценит его эффективность в корпоративной среде. Последующий запуск пилота позволит улучшить основные показатели клиентского сервиса, поддержки сотрудников ещё до начала масштабного внедрения.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

«В ходе пилотного проекта заказчики добиваются сокращения AHT на 40%. — отмечает коммерческий директор ИИ-платформы AutoFAQ Всеволод Колупаев. — Это подтверждает эффективность нашего продуктового подхода и способствует успешному переходу в продуктив».

В качестве партнера секции «Искусственный интеллект и большие данные» AutoFAQ совместно с Фондом Росконгресс сделает доклад на тему «ИИ: строгие требования к широким возможностям». Речь пойдет о выборе ИИ-системы в соответствии со спецификой организации мероприятий федерального уровня и достигнутых результатах.

