Получите все материалы CNews по ключевому слову
Томачинский Василий
|18.03.2025
|Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain 1
Томачинский Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
|AutoFAQ Xplain 9 1
|VK - Mail.ru Цифровой ассистент 98 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.