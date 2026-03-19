Сбер - Сбер2В - Сбер2В Аналитика - ранее ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика

Эксперты « СберАналитики » и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте

анными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании « СберАналитика » систему оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского

ертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании « СберАналитика ». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разраб