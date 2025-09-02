Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Муравьев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Муравьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1152 1
ММК Информсервис 53 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
АТОЛЛис 4 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 155 1
Сбер - СберБизнес Софт 68 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 1
MPSTATS - МПСТАТС 6 1
Nikta AI - Звено 1 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 1
Русагро Группа Компаний 321 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 415 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 22 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12488 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 350 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1468 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4415 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5732 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6032 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11044 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3404 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1043 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5592 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1280 1
DevOps - Development и Operations 994 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5067 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3069 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3684 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5040 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1945 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2255 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7308 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11047 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1443 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5326 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2320 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1754 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3440 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7787 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13152 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 65 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 847 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4008 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2196 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 297 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 1
Infomaximum - Proceset Process mining 39 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
OpenAI ChatGPT 458 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
Беляев Владислав 94 1
Бочкин Александр 42 1
Свинцов Андрей 48 1
Иванов Максим 12 1
Еремеев Дмитрий 5 1
Миронов Павел 6 1
Сурова Надежда 8 1
Аветисян Арутюн 39 1
Петухов Илья 8 1
Колесников Виктор 2 1
Фомичев Илья 2 1
Граденко Михаил 40 1
Шихалиев Фрэнк 7 1
Спорыхин Евгений 1 1
Таракановская Ксения 1 1
Бархатов Игорь 1 1
Берестень Антон 1 1
Мосендз Татьяна 2 1
Колосовская Олеся 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 2
Европа 24498 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9353 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 816 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4155 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7703 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 403 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1481 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2659 1
Экономический эффект 1152 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3297 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 208 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1143 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 965 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 373 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5470 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2628 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 667 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2086 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
РАН - Российская академия наук 1966 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
РШУ - Русская школа управления 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: