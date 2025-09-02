Получите все материалы CNews по ключевому слову
Муравьев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|02.09.2025
|Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов 1
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
Муравьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1468 1
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
|Беляев Владислав 94 1
|Бочкин Александр 42 1
|Свинцов Андрей 48 1
|Иванов Максим 12 1
|Еремеев Дмитрий 5 1
|Миронов Павел 6 1
|Сурова Надежда 8 1
|Аветисян Арутюн 39 1
|Петухов Илья 8 1
|Колесников Виктор 2 1
|Фомичев Илья 2 1
|Граденко Михаил 40 1
|Шихалиев Фрэнк 7 1
|Спорыхин Евгений 1 1
|Таракановская Ксения 1 1
|Бархатов Игорь 1 1
|Берестень Антон 1 1
|Мосендз Татьяна 2 1
|Колосовская Олеся 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152634 2
|Европа 24498 1
|Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
|РАН - Российская академия наук 1966 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
|РШУ - Русская школа управления 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.