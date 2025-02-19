Петухов Илья
Петухов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1100 7
|Крок - Croc 1777 2
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 370 2
|Content AI - Контент ИИ 75 2
|Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 30 2
|Abbyy Украина 11 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
|Ростелеком 9742 1
|1С 8263 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
|Beorg - Биорг 112 1
|ИИ-Технологии 112 1
|Yandex - Яндекс 7415 1
|OpenAI 232 1
|Dbrain - Дибрейн 25 1
|Газпром нефть 622 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Интеррос - Точка Банк 7 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
|Дергачева Светлана 41 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Бочарова Елена 14 2
|Ян Давид 67 2
|Сажин Олег 9 2
|Мартынов Олег 3 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Мухин Василий 8 1
|Арлазаров Владимир 230 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Терещенко Елена 3 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
|Ведомости 1019 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.