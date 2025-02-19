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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петухов Илья



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
10.04.2024 В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект 1
10.01.2024 Исследования Avito, банка «Точка» и Directum: бизнес применяет ИИ, но опасается генеративных онлайн-моделей 1
19.09.2023 Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников 1
27.07.2023 Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37% 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Петухов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1100 7
Крок - Croc 1777 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 370 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 30 2
Abbyy Украина 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Ростелеком 9742 1
8263 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Beorg - Биорг 112 1
ИИ-Технологии 112 1
Yandex - Яндекс 7415 1
OpenAI 232 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Газпром нефть 622 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Интеррос - Точка Банк 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 367 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 1
Оцифровка - Digitization 4569 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3416 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2153 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6724 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 936 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 208 4
Directum Ario 43 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 2
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Китай - Тайвань 3999 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 2
Япония 13304 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Турция - Турецкая республика 2368 2
Кипр - Республика 559 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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