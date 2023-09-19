Разделы

Цифровизация
|

Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников

Directum протестировал несколько языковых моделей ИИ и выбрал те, которые появятся уже в следующих версиях Directum RX Intelligence. Возможности генеративного искусственного интеллекта расширят набор умных сервисов, встроенных в систему. Если до этого она успешно обрабатывала документы, теперь сможет еще и создавать их. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Команда Directum по развитию генеративного ИИ опробовала большие языковые модели, которые выведут бизнес-процессы на новый уровень. Эффект от внедрения нейросетевых инноваций особенно оценят госорганы и крупные компании с огромным потоком входящих сообщений. Сотрудникам больше не придется вручную писать ответы на официальные запросы или изучать объемные документы, чтобы подготовить краткие содержания.

В ходе эксперимента ML-инженеры вендора убедились, что нейросети способны генерировать за человека релевантный контент, например, готовить ответы на письма, претензии, иски и обращения. Пользователю остается только проверить результат, при необходимости скорректировать его и отправить адресату.

Также тестирование показало, что языковые модели могут генерировать документы с нуля. Вместо того, чтобы самому писать текст, сотрудник готовит короткий запрос, передает его искусственному интеллекту и проверяет содержание. ИИ берет на себя все — формирует содержание, добавляет преамбулу, реквизиты, применяет корпоративный стиль.

Обработка писем с вложенными документами — еще одна рутинная операция, которую могут взять на себя генеративные модели. ИИ за несколько секунд выполнит суммаризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию.

Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения.

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах
Облака

«С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — сказал Илья Петухов, руководитель проектов по развитию AI-продуктов компании Directum. — Мы уже проверили прототипы внутри компании на нескольких кейсах. Например, провели тестирование функции суммаризации и подготовки текста по короткой вводной информации. Теперь занимаемся дообучением нейросети, чтобы получить надежные результаты. Параллельно готовим собственную локальную генеративную модель».

Это далеко не все варианты применения генеративных моделей ИИ в бизнес-процессах. Компания Directum продолжает тестировать нейросети. Например, проверяет, как языковые модели транскрибируют записи совещаний и создают служебные записки.

***

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях

США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит 100 лет тюрьмы

В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще