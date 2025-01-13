Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Татспиртпром Алкоторг


АО «Татспиртпром» — алкогольная компания Российской Федерации. Компания включает пять заводов, торговое предприятие «Алкоторг» и логистические центры. Продукция компании представлена во всех регионах РФ и в 10 странах-импортерах.


13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 3
08.10.2024 Российский рынок ЭДО: тренды развития в 2024 году 1
01.08.2024 ГК Softline помогла «Татспиртпрому» организовать и автоматизировать финансовый архив 2
27.06.2024 Компания «Татспиртпром» за шесть месяцев внедрила электронный архив Directum и перешла на налоговый мониторинг 1
13.05.2024 IBS стала аутсорсинговым партнером «Алкоторга» 2
30.01.2024 Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес 4
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
25.08.2022 Татарстанские ритейлеры и медицинские учреждения переносят данные в облака 1
22.07.2022 «Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения 7
25.05.2022 Цифровизация «Татспиртпрома»: переход в облака МТС сохранил производителю 5 млн рублей 4
28.01.2022 «Татспиртпром» присоединится к эксперименту по маркировке алкоголя 3
04.07.2016 Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5% 1
08.11.2006 "Татспиртпром" автоматизировал торговых представителей 3

Публикаций - 13, упоминаний - 33

Татспиртпром и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Directum - Директум 1089 2
Softline - Софтлайн 2810 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
SAP SE 5276 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
1С-Рарус 887 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Infor - infor business AG 240 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 15 1
Компьютерные технологии ЗАО 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Ростелеком 9700 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Винзавод - Центр современного искусства 10 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром нефть 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 66 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Правительство Иркутской области 29 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:Корпорация 48 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
1С:Аналитика 18 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
1С:ЭПД 4 1
1С:Подпись 3 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
Куликов Кирилл 9 3
Шакиров Марат 61 2
Максудов Руслан 1 1
Саутин Василий 8 1
Нуралиев Борис 289 1
Иванов Олег 141 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Калашников Евгений 13 1
Ефимов Константин 2 1
Лашкина Диляра 1 1
Добровольский Михаил 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 6
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Армения - Республика 2280 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Казахстан - Республика 5525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Индия - Bharat 5432 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Экономический эффект 1067 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Аренда 2416 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
1С:Проект года 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще