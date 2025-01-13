Татспиртпром Алкоторг
АО «Татспиртпром» — алкогольная компания Российской Федерации. Компания включает пять заводов, торговое предприятие «Алкоторг» и логистические центры. Продукция компании представлена во всех регионах РФ и в 10 странах-импортерах.
Татспиртпром и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Куликов Кирилл 9 3
|Шакиров Марат 61 2
|Максудов Руслан 1 1
|Саутин Василий 8 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Иванов Олег 141 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
|Калашников Евгений 13 1
|Ефимов Константин 2 1
|Лашкина Диляра 1 1
|Добровольский Михаил 22 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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