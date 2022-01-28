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«Татспиртпром» присоединится к эксперименту по маркировке алкоголя

«Татспиртпром» присоединится к эксперименту по маркировке алкоголя. Об этом CNews сообщил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператора национальной системы маркировки «Честный знак».

Минпромторг России предложил начать эксперимент по цифровой маркировке алкогольной продукции с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2023 г. Компания «Татспиртпром» стала одной из первых на рынке, заявивших об участии в пилотном проекте.

«Наша компания поддерживает внедрение системы маркировки «Честный знак», которая уже отлажена. Цифровая маркировка в дальнейшем поможет снизить нагрузку на предприятия в части документооборота и будет способствовать развитию бизнеса. Также мы следим за интеграцией системы маркировки с ЕГАИС и надеемся, что единая система заработает в скором времени. Мы уже участвуем в эксперименте по пиву и обязательно вступим в эксперимент по крепкому алкоголю, чтобы к старту обязательной маркировки отладить все бизнес-процессы», – сказал директор проектного офиса «Татспиртпрома» Константин Ефимов.

Он отметил, что для компании проблема подделки продукции остается актуальной. «На рынке крепкого алкоголя остро стоит вопрос подделки продукции, наш товар подделывают, как и многие другие крупные бренды. Мы надеемся, что маркировка поможет в борьбе с контрафактом», – сказал Ефимов.

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