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Саутин Василий


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira 1
12.09.2024 Directum и IBS объявили о партнерстве 1
15.08.2024 Почти половина российских компаний планирует в течение года заместить иностранные ITSM-системы 1
14.08.2024 IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение 1
01.08.2024 «СберТех» и IBS объединяют усилия для поддержки цифровой трансформации и импортозамещения ПО в российском бизнесе 1
26.06.2024 Компания IBS стала партнером BPMSoft 1
13.05.2024 IBS стала аутсорсинговым партнером «Алкоторга» 1
13.02.2024 IBS запускает услугу по поддержке low-code-платформ 1
16.10.2023 Исследование IBS: более 70% российских компаний планируют перейти с SAP 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Саутин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 8
Directum - Директум 1140 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 1
Naumen - Наумен 659 1
Т Плюс - ИТ Плюс 21 1
SAP SE 5360 1
Microsoft Corporation 24979 1
Oracle Corporation 6785 1
Atlassian 126 1
Первая Форма - 1Форма 52 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 167 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
8622 1
Softline - Софтлайн 3064 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 75 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2285 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2037 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3572 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 148 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3343 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2187 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6686 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 53 1
Часы - Watch 971 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7014 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7244 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 794 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 148 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 228 1
ELMA 365 Low-code BPM 138 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
1С:ERP Управление предприятием 653 1
Тятюшев Максим 140 1
Благов Арсен 37 1
Куликов Кирилл 9 1
Красавин Илья 12 1
Чанышев Владимир 15 1
Антипов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52827 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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