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Саутин Василий
УПОМИНАНИЯ
Саутин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 148 2
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 228 1
|ELMA 365 Low-code BPM 138 1
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
|1С:ERP Управление предприятием 653 1
|Тятюшев Максим 140 1
|Благов Арсен 37 1
|Куликов Кирилл 9 1
|Красавин Илья 12 1
|Чанышев Владимир 15 1
|Антипов Александр 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52827 1
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