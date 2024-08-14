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IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение

Группа компаний IBS и разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) заключили партнерское соглашение, которое позволит предложить заказчикам отраслевую и технологическую экспертизу в сочетании с цифровыми решениями.

Сотрудничество также способствует укреплению позиций ГК Softline в сегменте разработки ПО и переориентации российского бизнеса на собственные продукты группы.

Заключенное соглашение позволит IBS предложить заказчикам решения с использованием ИТ-продуктов разных направлений, таких как аналитика, гиперавтоматизация, управление цифровым контентом, HR-Tech и другие. IBS получила статус SL Soft «Бизнес».

SL Soft – разработчик импортонезависимых бизнес-приложений. Портфель SL Soft включает в себя продукты для организации электронного документооборота, управления бизнес-процессами и операционной деятельностью, создания цифровых ассистентов, голосовых и текстовых ботов, управления персоналом и обеспечения охраны труда, аналитики и стратегического планирования, распознавания и анализа неструктурированной информации.

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«Наше партнерство позволит SL Soft и клиентам получить доступ к знаниям ключевых целевых рынков, компетенциям в области интеграции, внедрения высокотехнологичных решений и реализации проектов, глубокой экспертизе IBS. Это особенно актуально в условиях активного импортозамещения иностранного софта, которое началось в 2022 году и продолжает набирать обороты», – сказал директор по развитию бизнеса IBS Василий Саутин.

«Решения в нашем портфеле закрывают ключевые потребности крупных организаций и корпораций в автоматизации процессов. Сотрудничество с IBS будет усиливать наши позиции на рынке и способствовать тому, что большее количество российских компаний получит возможность для эффективной цифровой трансформации. В свою очередь заказчикам сильная экспертиза IBS позволит получить комплексные проектные решения на базе продуктов SL Soft», – отметил руководитель департамента по работе с партнерами SL Soft Александр Антипов.

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