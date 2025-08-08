Разделы

ИТ-холдинг «Т1» внедрит платформу «Сфера» в группе компаний «Магнезит»

Производитель огнеупорных материалов ГК «Магнезит» перейдет на платформу автоматизации разработки ПО «Сфера» от ИТ-холдинга «Т1». На первом этапе компания протестирует два ключевых модуля — систему для управления проектами «Сфера.Задачи» и централизованную базу знаний «Cфера.Знания». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Переход связан с решением заменить зарубежные ИТ-продукты на отечественные. Платформа «Сфера» охватывает широкий круг задач и позволяет выстраивать сквозные процессы взаимодействия между разными командами. Система будет использоваться как ИТ-специалистами, так и бизнес-подразделениями.

Пилотный проект развернется в облачном формате (SaaS, Software as a Service), что позволит быстро запустить систему без затрат на инфраструктуру. После успешного тестирования планируется внедрение в формате on-premise –– то есть с размещением платформы на серверах заказчика и полной локализацией данных внутри контура компании. При выборе решения важную роль также сыграла совместимость инструментов «Сфера» платформой «».

«Перед промышленными предприятиями сегодня стоят серьезные вызовы: необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры и переход с зарубежных решений. С помощью «Сферы» компании получают инструмент для ответа на эти вызовы. Наша платформа предлагает практический способ преодоления этих вызовов — через создание собственных решений. Это позволяет компаниям не просто заменить устаревшие системы, а осознанно выстроить технологическую среду, соответствующую уникальным производственным процессам и темпам цифровизации», — сказал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1», управляющий директор НОТА.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

«Современные ИТ-проекты требуют тесного взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В работе с "Магнезитом" мы делаем акцент на поэтапном внедрении продукта. Это позволяет минимизировать риски и быстро получать измеримую отдачу от инвестиций в цифровизацию. Совместно с заказчиком мы создаем ИТ-среду, где процессы, команды и знания работают в едином контуре. Такой подход особенно важен для предприятий с высокими требованиями к устойчивости, контролю и масштабированию ИТ-систем», — сказал Василий Саутин, коммерческий директор платформы «Сфера» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Магнезит» относится к объектам критической инфраструктуры, поэтому мы должны особенно внимательно подходить к безопасности информационных систем. Платформа «Сфера» дает инструменты для улучшения рабочих процессов, экономии времени сотрудников и создания единой базы знаний компании. Начав с облачного решения, мы планируем постепенно расширять использование платформы на разные направления работы», — отметил Аркадий Шимко, ИТ-директор группы «Магнезит».

