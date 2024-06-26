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Цифровизация
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Компания IBS стала партнером BPMSoft

Разработчик процессно-ориентированной low-code платформы BPMSoft, компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), и ГК IBS, системная ИТ-сервисная компания, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры будут совместно реализовывать проекты по консалтингу и внедрению современных ИТ-решений в сегментах крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

К партнерской сети BPMSoft присоединилась отечественная ИТ-компания с многолетним опытом и отраслевой экспертизой в реализации комплексных CRM-проектов.

Более 30 лет компания IBS специализируется на решении сложных задач в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности. IBS предоставляет услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения ПО, аутсорсинга и кибербезопасности.

Для компании IBS система BPMSoft, благодаря своим платформенным свойствам BPM и доступной функциональности, становится приоритетной для проектов автоматизации внутренних бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентами в сегментах крупного и среднего бизнеса.

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Цифровизация

Василий Саутин, руководитель дирекции продаж IBS: «Платформа BPMSoft идеально подходит для крупных проектов и клиентов enterprise-уровня. Специалисты группы компаний IBS обладают необходимой экспертизой и опытом работы с low-code платформами, чтобы оказывать качественную поддержку компаниям как на этапе интеграции, так и на этапе эксплуатации систем. Расширение нашего продуктового портфеля платформой BPMSoft позволит обмениваться экспертизой с вендором и обеспечит заказчиков эффективными практиками внедрения и сопровождения».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «БПМСофт»: «Партнерство с компанией IBS, одним из лидеров рынка ИТ-консалтинга, обеспечит наших клиентов эффективными бизнес-решениями и конкурентными преимуществами. Вместе мы будем развивать нашу партнерскую сеть и обмениваться опытом в цифровой трансформации, создавая активную среду, готовую к инновациям. Наша общая цель — предложить заказчикам лучшую экспертизу и функциональные решения для автоматизации и управления бизнес-процессами».

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