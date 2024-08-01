«СберТех» и IBS объединяют усилия для поддержки цифровой трансформации и импортозамещения ПО в российском бизнесе

Компании «СберТех» и IBS договорились о взаимодействии в области реализации и внедрения решений на базе цифровой облачной платформы Platform V. Она включает в себя инструменты для быстрого создания и легкого масштабирования промышленных приложений любой сложности. Партнёрство компаний будет способствовать совместной реализации проектов по импортозамещению и цифровой трансформации российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Российские компании заинтересованы в качественных отечественных решениях, которые помогут бизнесу достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Цель нашего партнерства с IBS — помочь клиентам провести цифровую трансформацию или импортозамещение отдельных решений с помощью функционально зрелых и надежных продуктов. Решения на базе Platform V закрывают потребности ИТ в разных категориях технологического ПО, позволяя быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба».

Василий Саутин, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS: «В последние два года мы наблюдаем рост спроса на российские решения в условиях массового импортозамещения западного ПО. Поэтому сейчас перед компаниями стоит задача определиться с отечественным стеком и провести миграцию в достаточно сжатые сроки. Расширение нашего продуктового портфеля решениями Platform V позволит нам предложить клиентам максимально гибкое и надежное ПО, которое поможет достигнуть все цели по импортозамещению».