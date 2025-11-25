Разделы

Безопасность
|

«Росгосстрах» перешел на новый стандарт защиты данных с помощью «Сферы»

Команда платформы для разработки ПО «Сфера» (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») завершила тестирование модуля «Сфера: Обезличивание данных» и приступила к его промышленному внедрению в компании «Росгосстрах». Решение стало заменой «самописных» механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота «Росгосстрах» сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. «Сфера» стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

«Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой «Сфера» заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз», — отметил Василий Саутин, коммерческий директор платформы разработки ПО «Сфера».

«Для нас был критически важен инструмент, который гарантированно обеспечивал бы защиту персональных данных, исключал риски утечек конфиденциальных сведений и при этом сохранял консистентность данных в разных базах. Ранее для этого использовалось несколько разных скриптов и подходов, что иногда приводило к дублированию логики и сложностям с воспроизводимостью результатов. Внедрение единого решения позволило в кратчайшие сроки стандартизировать процесс обезличивания во всех системах и обеспечить соответствие требованиям регуляторов», — сказал Кирилл Золотухин, директор департамента качества СК «Росгосстрах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще