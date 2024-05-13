IBS стала аутсорсинговым партнером «Алкоторга»

Группа компаний IBS стала партнером компании «Алкоторг» по комплексной поддержке и развитию информационных систем «1С». Проект стартовал в ноябре 2023 г.

На сопровождение и развитие группе компаний IBS была передана кастомизированная бизнес-критичная система «1С:ERP Управление холдингом». В рамках сотрудничества IBS организовала 2 и 3 линии поддержки, команда которых насчитывает более 15 консультантов и разработчиков.

Заказчику была предложена схема работы и фиксированной оплатой за выполненные задачи, а не по затраченным часам. С первого дня специалисты IBS приступили к решению поступающих заявок, а также предложили решения и выполнили работы по более чем 100 заявкам, которые не были закрыты к моменту начала работ.

«За первый месяц работы мы организовали готовый сервис, благодаря этому заказчик получил постоянный гарантированный SLA, который позволил увеличить скорость принятия управленческих решений с учетом полученной консультации. Важно отметить, что мы получили систему на сопровождение во время закрытия отчетного периода. Но благодаря накопленной экспертизе и усилению команды IBS приняла систему на поддержку в максимально короткие сроки. За счет оперативных и развернутых ответов повысилась удовлетворенность бухгалтеров, сократились сроки решения заявок. Повысилась надежность работы системы. Благодаря проактивному подходу к анализу причин повторяющихся обращений были предложены варианты улучшения процессов, что позволило заказчику оптимизировать транспортные расходы, а также были реализованы доработки по развитию функциональности, на которые раньше не хватало ресурсов», — сказал руководитель дирекции продаж IBS Василий Саутин.

«Вместе с командой IBS мы также проработаем повышение уровня детализации и оптимизируем процесс формирования отчетности для финансовой службы, а также обеспечим консистентность данных для управленческих отчетов», — отметил ИТ-директор «Алкоторг» Кирилл Куликов.

«Алкоторг» — официальный дистрибьютор продукции «Татспиртпрома» на территории Российской Федерации. В настоящее время обеспечивает присутствие продукции «Татспиртпрома» во всех регионах страны.