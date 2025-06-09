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Directum Club


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

 1
29.01.2010 У службы поддержки Directum юбилей: обработано 10 тыс. обращений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Directum Club и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1128 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3358 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 319 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149451 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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