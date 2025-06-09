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Directum Club
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
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Айрат Сибгатуллин -
Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО1
|29.01.2010
|У службы поддержки Directum юбилей: обработано 10 тыс. обращений 1
Directum Club и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1128 1
|Directum СЭД - ECM-система 295 1
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
|VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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