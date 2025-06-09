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Инфаприм


АО «Инфаприм» — российская компания-производитель специализированного питания Nutrilak, Nutrien и др.Приоритетное направление деятельности Инфаприм — развитие отечественной индустрии в области детского, специализированного и лечебного питания.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

 1
01.02.2023 Производитель детского питания Nutrilak перешел на Directum RX 2
05.10.2022 «Инфаприм» повышает эффективность работы с торговыми сетями с помощью «Оптимакроса» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Инфаприм и организации, системы, технологии, персоны:

TANAiS IT Group - Танаис 23 1
8502 1
Directum - Директум 1128 1
Optimacros - Оптимакрос 68 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 9 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 2
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3193 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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