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Инфаприм
АО «Инфаприм» — российская компания-производитель специализированного питания Nutrilak, Nutrien и др.Приоритетное направление деятельности Инфаприм — развитие отечественной индустрии в области детского, специализированного и лечебного питания.
УПОМИНАНИЯ
Инфаприм и организации, системы, технологии, персоны:
|TANAiS IT Group - Танаис 23 1
|1С 8502 1
|Directum - Директум 1128 1
|Optimacros - Оптимакрос 68 1
|АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 9 1
|Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 223 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 1
|Microsoft Office 3824 1
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