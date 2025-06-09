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Directum Development Studio


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Directum Development Studio и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Naumen - Наумен 653 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
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Oracle Corporation 6761 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3730 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2116 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12354 1
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