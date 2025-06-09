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Directum Development Studio
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
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Айрат Сибгатуллин -
Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО1
|08.07.2022
|Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
Directum Development Studio и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепакин Андрей 27 1
|Истомин Константин 58 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Грибанов Петр 2 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|Кардашин Никита 20 1
|Калинин Владислав 2 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Шингарев Павел 19 1
|Али Максим 10 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Решетников Андрей 6 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Беспалов Антон 3 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149451 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
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