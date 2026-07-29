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Калинин Владислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Калинин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Беспалов Антон 3 2
|Шингарев Павел 22 2
|Али Максим 11 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Кардашин Никита 33 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Селезнев Денис 31 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Истомин Константин 58 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165780 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.