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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198545
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Калинин Владислав

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Калинин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

9578 2
Naumen - Наумен 750 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 290 2
Biocad - Биокад 95 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 2
Процессные Технологии 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9696 1
Oracle Corporation 7070 1
Directum - Директум 1264 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Tibco Software 94 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Camunda - Camunda Services GmbH 49 1
CSC - Corporation 72 1
Alfresco Software 156 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 33 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 457 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1898 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7439 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34842 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26140 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1911 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1411 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1009 1
Zero-code - Zero coding - Зерокодинг 20 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10652 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2069 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 884 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5179 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13095 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9276 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2717 1
DevOps - Development и Operations 1234 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13935 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25571 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5626 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1127 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 512 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 730 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3228 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2762 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8238 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7811 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5855 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3576 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1588 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6266 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1309 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1166 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 392 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Unify NXJ 3 1
Pega BPM 11 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 9 1
Microsoft Office 4163 1
JavaScript - JS - язык программирования 1424 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2506 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 288 1
Terrasoft Creatio 109 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 750 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 94 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
ELMA 365 Low-code BPM 183 1
Tibco BPM 4 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 2 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
Finch Admin 1 1
FIS Platform - no-code платформа 21 1
Беспалов Антон 3 2
Шингарев Павел 22 2
Али Максим 11 2
Чепакин Андрей 27 2
Кардашин Никита 33 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Селезнев Денис 31 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Истомин Константин 58 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165780 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2473 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1663 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6512 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4000 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3468 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2531 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1395 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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